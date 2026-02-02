Как получать повышенное вознаграждение и зарабатывать больше на АгентБрокер ​

1. Увеличенная комиссия для ИП и ООО

Если вы хотите получать больше за каждый оформленный полис, достаточно начать сотрудничество в статусе ИП или ООО. На платформе АгентБрокер агенты с юридическим статусом получают комиссионное вознаграждение значительно выше, чем физические лица. Разница в КВ с запасом перекрывает расходы на налоги. Для работы в этом статусе вам потребуется расчётный счёт ИП или ООО (счёт физического лица не подходит).

После перехода на статус юридического лица следуйте инструкции по подключению быстрых выплат.

2. Развитие агентской сети

Ещё один способ увеличить доход — создать собственную сеть субагентов. Вы будете получать дополнительное вознаграждение с каждого полиса, оформленного вашими агентами. Размер вашей доли вы определяете самостоятельно. Подробная информация доступна в разделе «Подключение агентов и сотрудников».

P.S. Если у вас большая сеть субагентов, напишите на sergey@agentbroker.ru — мы с радостью обсудим эксклюзивные условия стратегического партнёрства.

3. Реферальная программа

Реферальная программа даёт возможность получать пассивный доход от пользователей, зарегистрировавшихся по вашей ссылке. В отличие от добавления субагентов, вам не придётся заниматься их сопровождением. Всех новых участников, пришедших по вашей ссылке, команда АгентБрокер будет вести самостоятельно, а вам автоматически начислится вознаграждение с каждого их полиса.

Как это работает? Просто распространите свою реферальную ссылку среди потенциальных пользователей. В первую очередь рекомендуем отправлять её коллегам, работающим в сфере страхования.

Если у вас есть личный сайт, онлайн-сервисы для страховых агентов или автомобилистов, группы в социальных сетях и мессенджерах, каналы в Телеграме или на YouTube — разместите ссылку на этих площадках. Также можно опубликовать ссылку на своей странице в соцсетях или отправить её друзьям по SMS и электронной почте.

За каждого привлечённого пользователя вы получите: 50 рублей с каждого полиса ОСАГО, 1% от стоимости ипотечного полиса, 5% от комиссии по банковским и HR-продуктам. Без ограничений по срокам и количеству. Найти свою реферальную ссылку можно в разделе «Реферальная программа».