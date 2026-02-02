Ответы на частые вопросы по подключению быстрых выплат юр.лицам ​

1. Номер телефона в АгентБрокер и в Nopaper не совпадает — что делать?

Есть два варианта решения. Первый — сменить номер телефона в профиле личного кабинета АгентБрокер на тот, который привязан к Nopaper. Если вы уже нажимали кнопку «Подписать оферту», обратитесь в техническую поддержку с просьбой сбросить запрос на подписание. В течение 1-2 дней запрос будет аннулирован, после чего сотрудник поддержки или личный менеджер уведомит вас. Далее действуйте по стандартной инструкции.

Второй вариант — выпустить подпись в Nopaper, используя тот номер телефона, который уже указан в АгентБрокер.

2. Не хочу или не могу выпустить НЭП — как подписать оферту и начать получать быстрые выплаты?

В качестве альтернативы можно воспользоваться системой ЭДО Диадок. Для этого отправьте запрос на обмен документами, указав ИНН 9729069737. Затем обратитесь в поддержку или в финансовый отдел по адресу sergey@agentbroker.ru с просьбой отправить вам оферту через Диадок, сообщив ваш ИНН.

3. В личном кабинете Nopaper не отображается документ на подпись — что делать?

Пройдите по следующему чек-листу:

Получали ли вы СМС или push-уведомление от Nopaper, как описано в статье? Скачали ли приложение Nopaper и зарегистрировались по тому же номеру телефона, что и в личном кабинете АгентБрокер, а также выпустили подпись НЭП? Инструкция: как выпустить НЭП. (Или зарегистрировались через свою ЭЦП по инструкции.) Добавили ли вы свою компанию (ИП или ООО)? Инструкция: как добавить компанию. Видите ли вы в Nopaper в профиле юридического лица/ИП в разделе «На подпись» оферту от ООО «Страховые партнеры»?

Если на все вопросы ответ положительный, подпишите оферту от лица ИП/ООО. Инструкция: Как подписать входящий документ от лица компании подписью, выпущенной в Nopaper. Также доступна подпись с помощью ЭЦП, если вы регистрировались через неё.

После подписания оферты подождите пару минут и обновите страницу в личном кабинете АгентБрокер. В разделе реквизитов кнопка «Подписать оферту» сменится на «Оферта подписана», и функция вывода средств станет доступной.

Если на 1-й и 4-й вопросы ответ отрицательный — напишите в техническую поддержку и приложите скриншоты, вопрос будет решён оперативно.

4. Почему для электронного документооборота выбран Nopaper?

На платформе АгентБрокер работают ООО и ИП, и далеко не у всех есть собственная квалифицированная электронная подпись. Nopaper позволяет бесплатно выпустить электронную подпись прямо через мобильное приложение — это быстро, удобно и надёжно. Кроме того, через Nopaper можно подписывать документы уже имеющейся ЭЦП юридического лица. Подробнее об этом — в отдельной статье.

5. Обнаружил ошибку в акте (в реквизитах) или хочу изменить сумму — что делать?

Перейдите в раздел Выплаты, откройте вкладку «Входящие», найдите акт и нажмите кнопку «Отклонить». Если ошибка в сумме — просто закажите новую выплату на нужную сумму. Если ошибка в реквизитах — сначала исправьте данные в личном кабинете, а затем оформите новый запрос на выплату. Если акт по-прежнему формируется со старыми реквизитами, обратитесь в техподдержку или напишите на sergey@agentbroker.ru, указав ваш id и наименование юридического лица.