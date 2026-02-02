Отзыв КВ страховой компанией ​

Страховщики вправе отозвать комиссионное вознаграждение за уже оформленные полисы — даже после вступления их в силу. Сумма удерживается с баланса агента.

Частые причины отзыва ​

Клиент расторг полис (например, продал автомобиль)

СК аннулировала полис из-за недостоверных данных

В полис внесены изменения, затронувшие его сегмент (добавление водителя с другим КБМ, смена цели использования)

СК начисляет КВ, когда оформление экономически оправдано. Если эта выгода утрачивается — требует возврат. Некоторые компании делают это систематически: отзывают КВ при любых изменениях в течение определённого срока.

Данные от страховщиков поступают с задержкой — отзыв может произойти спустя несколько месяцев. У брокеров сумма списывается с их баланса, так как субагенты не имеют собственного счёта.

Что делать ​