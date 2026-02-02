Отзыв КВ страховой компанией
Страховщики вправе отозвать комиссионное вознаграждение за уже оформленные полисы — даже после вступления их в силу. Сумма удерживается с баланса агента.
Частые причины отзыва
- Клиент расторг полис (например, продал автомобиль)
- СК аннулировала полис из-за недостоверных данных
- В полис внесены изменения, затронувшие его сегмент (добавление водителя с другим КБМ, смена цели использования)
Механизм
СК начисляет КВ, когда оформление экономически оправдано. Если эта выгода утрачивается — требует возврат. Некоторые компании делают это систематически: отзывают КВ при любых изменениях в течение определённого срока.
Данные от страховщиков поступают с задержкой — отзыв может произойти спустя несколько месяцев. У брокеров сумма списывается с их баланса, так как субагенты не имеют собственного счёта.
Что делать
- Свяжитесь с поддержкой СК и выясните причину
- Если полис удалось восстановить — сообщите в чат поддержки платформы, КВ будет возвращено
- При отрицательном балансе его можно погасить доходом от новых полисов или пополнить внутренний счёт картой