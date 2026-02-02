Тема

На сайт

Отзыв КВ страховой компанией

Страховщики вправе отозвать комиссионное вознаграждение за уже оформленные полисы — даже после вступления их в силу. Сумма удерживается с баланса агента.

Частые причины отзыва

  • Клиент расторг полис (например, продал автомобиль)
  • СК аннулировала полис из-за недостоверных данных
  • В полис внесены изменения, затронувшие его сегмент (добавление водителя с другим КБМ, смена цели использования)

Механизм

СК начисляет КВ, когда оформление экономически оправдано. Если эта выгода утрачивается — требует возврат. Некоторые компании делают это систематически: отзывают КВ при любых изменениях в течение определённого срока.

Данные от страховщиков поступают с задержкой — отзыв может произойти спустя несколько месяцев. У брокеров сумма списывается с их баланса, так как субагенты не имеют собственного счёта.

Что делать

  1. Свяжитесь с поддержкой СК и выясните причину
  2. Если полис удалось восстановить — сообщите в чат поддержки платформы, КВ будет возвращено
  3. При отрицательном балансе его можно погасить доходом от новых полисов или пополнить внутренний счёт картой

Ссылки

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026