Почему я не получаю начисление с реферальной программы? ​

Если после того, как ваш реферал оформил продукт, на ваш баланс поступило 0 рублей, это означает, что реферальный функционал для данного пользователя был автоматически заблокирован системой.

Возможные причины блокировки:

— подозрение на искусственную накрутку рефералов, — регистрация самого себя в качестве реферала.

Под накруткой понимаются действия, направленные на получение фиктивного заработка через реферальную программу.

Важно отметить, что сам аккаунт реферала при этом не блокируется — он по-прежнему сможет оформлять продукты на платформе АгентБрокер и получать своё комиссионное вознаграждение.

Чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, настоятельно рекомендуем: — не входить в аккаунт своего реферала, — не работать от его имени, — не регистрироваться с одного IP-адреса или устройства.