Заработок страхового агента в 2024 году: источники и размеры дохода
Ключевые источники дохода
Комиссионные от реализации полисов
Главный источник заработка страхового агента — комиссионное вознаграждение от продажи страховых полисов. Это процент от стоимости полиса, получаемый за успешное заключение договора. Величина комиссии зависит от вида страхования: автомобильного, жизни, здоровья, имущественного и других направлений.
Бонусные программы и премии
Страховые компании поощряют агентов бонусами и премиальными выплатами за выполнение плановых показателей продаж, расширение клиентской базы или удержание действующих клиентов. Вознаграждения могут выплачиваться в денежной форме или в виде иных стимулирующих поощрений.
Доход за сопровождение клиентов
Помимо продаж, агенты зарабатывают на клиентском сервисе: консультирование, урегулирование страховых случаев, пролонгация полисов. Эта составляющая особенно значима при долгосрочном сотрудничестве с клиентами.
Дополнительные направления заработка
Специалисты могут получать доход от консультаций по финансовому планированию, страхованию жизни, инвестиционным продуктам и комиссионных за реализацию сопутствующих сервисов.