Заработок страхового агента в 2024 году: источники и размеры дохода ​

Ключевые источники дохода ​

Комиссионные от реализации полисов

Главный источник заработка страхового агента — комиссионное вознаграждение от продажи страховых полисов. Это процент от стоимости полиса, получаемый за успешное заключение договора. Величина комиссии зависит от вида страхования: автомобильного, жизни, здоровья, имущественного и других направлений.

Бонусные программы и премии

Страховые компании поощряют агентов бонусами и премиальными выплатами за выполнение плановых показателей продаж, расширение клиентской базы или удержание действующих клиентов. Вознаграждения могут выплачиваться в денежной форме или в виде иных стимулирующих поощрений.

Доход за сопровождение клиентов

Помимо продаж, агенты зарабатывают на клиентском сервисе: консультирование, урегулирование страховых случаев, пролонгация полисов. Эта составляющая особенно значима при долгосрочном сотрудничестве с клиентами.

Дополнительные направления заработка

Специалисты могут получать доход от консультаций по финансовому планированию, страхованию жизни, инвестиционным продуктам и комиссионных за реализацию сопутствующих сервисов.