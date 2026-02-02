Транспортный налог в 2025 году: расчёт и порядок уплаты ​

Общие сведения о транспортном налоге ​

Транспортный налог — обязательный платёж для владельцев автомобилей и иных транспортных средств. В 2025 году действуют определённые правила и сроки его уплаты.

Сроки уплаты в 2025 году ​

В соответствии с действующим законодательством, транспортный налог за 2024 год необходимо уплатить до 1 декабря 2025 года. Для организаций сроки могут определяться региональным законодательством.

Порядок расчёта транспортного налога ​

Расчёт налога основывается на нескольких факторах: мощности двигателя (л.с.), налоговой ставке, установленной в регионе, и периоде владения автомобилем в течение года.

Налоговая ставка определяется регионом проживания собственника и мощностью транспортного средства в лошадиных силах.

Льготы и освобождения от уплаты ​

Не все граждане обязаны вносить транспортный налог в полном размере. Освобождение от уплаты могут получить многодетные семьи, пенсионеры, ветераны, инвалиды и другие льготные категории в зависимости от региональных нормативов.

Варианты оплаты ​

Предусмотрено несколько удобных способов внесения платежа: портал Госуслуг, личный кабинет ФНС, интернет-банкинг или касса банка.

Онлайн-платёж является наиболее оперативным и удобным способом расчёта с налоговыми органами.