Выгоды быстрых выплат в качестве самозанятого ​

Ранее мы развеивали мифы о самозанятости, а теперь расскажем, какие конкретные преимущества даёт переход на режим быстрых выплат для самозанятых на платформе АгентБрокер.

Выгода №1: Мгновенное получение денег после продажи полиса

Главное и самое очевидное преимущество — вы получаете средства моментально по запросу. В любое удобное время и столько раз, сколько потребуется. Вы сами решаете, какую сумму вывести, а какую оставить на балансе.

Выгода №2: Доход на 19% больше

Самозанятым начисляется дополнительные 3% к выводимой сумме, тогда как физические лица без такого статуса теряют 16% при выводе. Итого разница составляет 19% в пользу самозанятых.

Помимо этого, государство предоставляет новым самозанятым скидку на налог в размере 2%. Вместо стандартных 6% вы будете платить всего 4% — до тех пор, пока не будет исчерпан бонус в 10 000 рублей, который государство выделяет каждому зарегистрировавшемуся самозанятому.

Выгода №3: Официальный доход и возможность получать справки

Поскольку ваш доход становится официальным, вы можете в один клик получить справку о доходах в приложении «Мой налог». Такой документ пригодится при оформлении кредита, ипотеки, визы и в других ситуациях. Проблем с подтверждением заработка больше не будет.

Выгода №4: Спокойствие — налоги уплачены

С момента регистрации в качестве самозанятого у налоговой не возникнет вопросов о происхождении ваших доходов — всё полностью легально. Исключены штрафы и доначисления за незадекларированный доход. Тенденции последних лет показывают, что контроль за переводами физическим лицам усиливается, поэтому лучше не откладывать переход. Тем более что мы компенсируем часть налога.

Выгода №5: Сотрудничество с другими компаниями

Получив статус самозанятого, вы сможете оказывать услуги и другим организациям. Больше не придётся отказывать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые работают исключительно по безналичному расчёту. Это прямой путь к расширению клиентской базы.

Мы действительно не видим минусов в статусе самозанятого — одни преимущества. Можно совмещать официальное трудоустройство и самозанятость. Налогом облагаются только доходы от деятельности в качестве самозанятого. После регистрации менять реквизиты в личном кабинете не нужно. К каждому выводу мы добавляем +3%, а деньги поступают мгновенно.

Нажимайте «Вывести» в разделе баланса и переходите на режим быстрых выплат уже сейчас!

Ответы на популярные вопросы о статусе самозанятого доступны в видеоформате.

P.S. Если вам по-прежнему непонятно, кто такие самозанятые, прочитайте эту статью.

Для перехода на режим быстрых выплат нажмите сюда.