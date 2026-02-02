Мифы и легенды про статус самозанятого ​

Чтобы подключить режим быстрых выплат и получать комиссию сразу после оформления полиса, достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятого через наш сайт и банк-партнёр. Весь процесс — от начала регистрации до получения денег на карту — занимает в среднем 10–15 минут. А последующие выводы приходят буквально за 1 минуту. Мы это проверяли 😃

В общении с пользователями платформы АгентБрокер мы заметили, что у некоторых сложилось ошибочное представление о том, кто может стать самозанятым и как это устроено. Рекомендуем ознакомиться с подробным материалом о том, что такое статус самозанятого.

Вторая распространённая причина, по которой пользователи не спешат переходить на самозанятость, — это заблуждения о сложностях и барьерах при регистрации. В этой статье мы разоблачим самые популярные мифы о данном налоговом спецрежиме.

Миф 1: В моём регионе не действует налоговый режим для самозанятых, поэтому мне он недоступен 😦 ​

Это не так! С октября 2020 года налоговый режим для самозанятых граждан распространяется на все регионы России. Подтверждение.

Миф 2: У меня есть основная работа, поэтому самозанятым быть не могу ​

Основное место работы не мешает дополнительной профессиональной деятельности. К примеру, можно трудиться в крупной компании и при этом сдавать жильё в аренду, заниматься рукоделием на продажу или, как в нашем случае, оказывать услуги в сфере страхования и привлечения клиентов. Запретить подрабатывать в свободное время никто не вправе.

Согласно п. 1, 8 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 No 422-ФЗ, налогом на профессиональный доход не облагаются доходы, получаемые по трудовым договорам и договорам подряда. Иными словами, прямого запрета на совмещение трудовых отношений с регистрацией в качестве плательщика НПД не существует.

Миф 3: Я работаю в страховой компании, мне нельзя получать от вас официальный доход ​

Можно!

Во-первых, как отмечалось выше, совмещение основной работы с дополнительным заработком абсолютно легально.

Во-вторых, оплата от нас поступает не за страховую деятельность, а за привлечение клиентов — «Маркетинговые и рекламные услуги». Это никак не пересекается с вашей работой в страховой компании и является исключительно вашим личным делом.

Миф 4: Агентская деятельность не подходит для самозанятости ​

Действительно, агентская деятельность сама по себе не подпадает под режим самозанятости (налог на профессиональный доход). Однако наше с вами сотрудничество не предполагает агентских взаимоотношений. Оплата — как нам от страховых компаний, так и от нас вам — осуществляется за привлечение клиентов: маркетинг и реклама. Это же прописано в публичной оферте. Таким образом, никаких препятствий для регистрации в качестве самозанятого в рамках нашего сотрудничества нет.

Миф 5: Я получаю льготы/пособия/дотации — стать самозанятым не могу ​

Можете! Все ваши льготы сохраняются. Например, ежемесячные пособия по уходу за ребёнком или доплаты пенсионерам останутся без изменений. Единственное, что вы утратите, — пособие по безработице. Остальные льготы и дотации продолжат действовать.

Миф 6: Я пенсионер, мне нельзя быть самозанятым ​

Пенсионеры могут получать пенсию, сохранять льготы и одновременно быть самозанятыми. Об этом прямо говорится на сайте ФНС.

Миф 7: Если я перестану сотрудничать с вами, придётся что-то платить за статус самозанятого ​

Нет, регистрация и пребывание в статусе самозанятого полностью бесплатны. Нет обязательных платежей: нет дохода — нет налогов. Вы ничего не теряете, и никаких расходов для вас нет. Наш банк-партнёр также бесплатно выпускает чеки и регистрирует доход.

Миф 8: Ой, там всё сложно, я запутаюсь в налогах и чеках ​

Вовсе нет! Как говорится, у страха глаза велики.

Чеки

Все чеки формируются автоматически при каждом выводе средств. Они отображаются в разделе «Выплаты» вашего личного кабинета, а также в кабинете налогоплательщика «Мой налог» на сайте ФНС. Кабинет налогоплательщика доступен и в мобильных приложениях для Андроид и iPhone.

Чек — это подтверждение оказанной услуги, в нашем случае — «Маркетинг и реклама». Ничего самостоятельно оформлять не требуется.

Размер налога

Самостоятельные расчёты не нужны (разве что для самоконтроля). Налоговая на основании сформированных чеков определяет ваш доход и автоматически рассчитывает сумму к уплате (6% от поступлений). Напоминаем, что мы компенсируем 3% на покрытие налога.

Оплата налога

Ежемесячно до 12-го числа вы получаете от ФНС уведомление в виде СМС и через приложение с суммой налога за прошедший месяц. Например, размер налога за январь станет известен до 12 февраля.

Оплатить налог так же просто, как перевести деньги в «СберБанк Онлайн». Зайдите в кабинет налогоплательщика, нажмите «Оплатить», введите данные карты и подтвердите платёж.

Миф 9: Наверное, мне придётся за что-то платить и я потеряю в деньгах ​

Наоборот, вы будете получать больше!

При каждом выводе мы добавляем +3% к перечисляемой на карту сумме.

При регистрации в качестве самозанятого государство предоставляет бонус 10 000 руб. на уплату будущих налогов.

Вместо 6% вы будете платить 4% с поступлений от юридических лиц (таких как мы). Скидка действует до исчерпания бонуса в 10 000 руб. При этом компенсация 3% от нас сохраняется в любом случае.

Одни плюсы. Подробнее — в этой статье.

Миф 10: Я госслужащий, поэтому не могу зарегистрироваться самозанятым ​

Действительно, государственным служащим запрещена предпринимательская деятельность, за исключением сдачи жилья в аренду. Однако вы можете указать в реквизитах данные супруги, сестры или брата и за 11 минут оформить аккаунт в качестве самозанятого.

Миф 11: Переход в статус самозанятого обязателен для работы агентом ​

Нет, на платформе АгентБрокер можно работать и без регистрации в качестве самозанятого. Тем не менее у самозанятых есть заметные преимущества в получении выплат — в частности, доступен моментальный вывод средств. Ознакомьтесь с подробностями и оцените все выгоды самостоятельно.

Как перейти в статус самозанятого

Сначала заполните реквизиты в качестве физического лица.

Затем следуйте предложенной инструкции. Узнать, как выводить комиссию в любое время и в любом размере после перехода на самозанятость, можно в статье по ссылке: ./samozanyatost

P.S. Чтобы перейти в статус самозанятого и начать получать быстрые выплаты, выберите соответствующий режим и за 10-15 минут пройдите регистрацию в налоговой по нашей инструкции.

Мы подготовили видео с ответами на частые вопросы про самозанятость.