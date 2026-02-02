Верификация физических лиц ​

Платформа партнёрских продаж АгентБрокер продолжает активно развиваться. Мы сотрудничаем с ведущими страховыми компаниями и банками, поэтому стремимся предоставлять пользователям максимально привлекательные условия и одновременно поддерживать высокий уровень безопасности.

В связи с этим физическим лицам необходимо пройти верификацию по паспорту. Эта процедура позволяет нам защитить сервис от мошенников и точно идентифицировать каждого партнёра.

ВАЖНО: после прохождения верификации, если вы будете выводить средства как физическое лицо, мы обязаны передавать данные в налоговую и удерживать 13% НДФЛ с суммы вывода. Самостоятельно ничего заполнять или оплачивать не нужно — всё будет сделано автоматически.

Процедура верификации проста и занимает минимум времени — от вас потребуется лишь фото паспорта и селфи. Полная пошаговая инструкция приведена ниже.

Рекомендуем перейти на статус самозанятого. Это выгоднее: вы получите налоговый бонус 10 000 рублей от государства и дополнительные 3% к каждой выплате. Комиссия за вывод, как у физических лиц, не взимается. Чеки формируются автоматически, сумма налога рассчитывается сама. Раз в месяц приложение «Мой налог» пришлёт напоминание об оплате.

Ознакомиться со всеми преимуществами самозанятости можно здесь.

Если у вас оформлено ИП, переходите в статус юридического лица — это обеспечит повышенное КВ по страхованию, автоматическое формирование актов в личном кабинете и перечисление выплат в течение 1–3 рабочих дней.

Инструкция:

Если вы решили остаться в статусе физического лица, нажмите «Пройти верификацию». В новой вкладке браузера откроется терминал для прохождения проверки. Заранее убедитесь, что в настройках браузера не включён запрет на всплывающие окна, иначе страница может не отобразиться.

Выберите пункт «Другая страна» (не США). Затем укажите документ для подтверждения личности — мы рекомендуем паспорт как наиболее быстрый и удобный вариант. Сделайте чёткий снимок первого разворота паспорта. На фотографии не должно быть бликов и затемнений, все данные и фото должны хорошо читаться. После этого загрузите изображение. Сделайте селфи для подтверждения личности. Это можно сделать как с телефона, так и с ноутбука — выберите удобный способ. Лицо должно быть хорошо видно, без сильных теней и размытия. Сфотографируйте страницу паспорта с действующей пропиской. Проверьте, что текст разборчив, снимок ровный и без бликов, затем загрузите фотографию. Остаётся дождаться результата. Обычно проверка занимает 10–15 минут. Можете закрыть страницу или выйти — процесс продолжится в фоновом режиме. После успешной верификации вывод средств снова станет доступен.

Требования к загружаемым документам:

Загружайте только ваш личный документ. Документы, оформленные на другого человека, система отклонит, даже если это близкий родственник. Загружайте фотографию оригинала, сделанную на камеру. Сканы, скриншоты, снимки с экрана, распечатанные копии и любые изображения, выглядящие как копия, не принимаются. На фото должны быть видны все четыре угла документа. Снимок должен полностью помещаться в кадр без обрезанных краёв — это необходимо для корректного считывания данных. Не закрывайте информацию руками, предметами или бликами. Все данные должны быть открыты и разборчивы, иначе документ не пройдёт проверку. Не используйте графические редакторы и приложения мобильного сканирования. Не нужно улучшать качество, обрезать, накладывать фильтры или уменьшать размер — подобные изменения могут привести к отклонению. Если документ двусторонний, загрузите оба изображения — лицевую и оборотную сторону. Без этого проверка будет неполной. Загружайте документы без исправлений, помарок и изменений. При обнаружении признаков подделки или несоответствия данных анкета может быть автоматически заблокирована. Допустимые форматы файлов: jpeg, jpg, png или pdf, размером до 50 МБ. Другие форматы система может не принять, поэтому рекомендуем заранее проверить файл.

Пошаговая инструкция:

Подтверждение личности. Выберите тип документа для верификации и загрузите его изображение. Мы рекомендуем паспорт — особенно если в нём указана регистрация, тогда он подойдёт одновременно для шагов 1 и 3. Убедитесь, что фото чёткое, без бликов и обрезанных краёв, все данные легко читаются. После загрузки нажмите «Следующий шаг». Селфи. Сделайте фотографию лица, чтобы система сравнила её с фото в документе. Нажмите «Начать» и включите камеру. Если браузер не обнаруживает веб-камеру или не предоставляет доступ, проверьте настройки разрешений и включите доступ вручную. Расположите лицо в центре овала на экране и следуйте подсказкам. После успешной проверки нажмите «Следующий шаг».

Важно! Селфи должно быть именно вашим — без посторонних лиц, масок, фотографий, предметов или подмены. Несоответствие будет расценено как попытка мошенничества, и анкета будет автоматически отклонена.

Подтверждение адреса. Загрузите фотографию документа с адресом регистрации или проживания. Подойдёт официальный бумажный документ, выданный не более 6 месяцев назад.

В документе обязательно должны быть:

Ваши ФИО (фамилия, имя, отчество)

Полный адрес: город, улица, дом и квартира (при наличии)

Печать организации или QR-код, подтверждающий подлинность

Подходящие документы:

Банковская выписка по карте или счёту (из приложения, личного кабинета банка или бумажная)

Счета за коммунальные услуги, кабельный интернет, телевидение, стационарный телефон

Действующий договор аренды жилья

Заявление на ипотеку (обязательно с печатью банка)

Если для подтверждения личности использовался паспорт, убедитесь, что на загружаемой странице хорошо видны серия и номер документа. Иногда на странице с регистрацией эти данные отсутствуют — в таком случае аккуратно подогните края соседних страниц так, чтобы серия и номер попали в кадр вместе с пропиской.

Также обратите внимание на штамп с адресом регистрации: если он расположен внизу страницы и информация может выглядеть неполной, дополнительно загрузите фото следующей страницы паспорта — это подтвердит, что более актуальных данных о регистрации далее нет.

Важный момент: если на первом этапе верификации вы загружали водительское удостоверение, подтвердить адрес через регистрацию в паспорте уже не получится — потребуется другой документ.

Поздравляем — верификация пройдена! Теперь вы можете продолжать работу и без ограничений выводить средства. Тем не менее мы рекомендуем по возможности работать в статусе самозанятого или юридического лица: это дополнительно защитит вас от возможных доначислений налогов с полученных доходов.