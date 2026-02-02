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Внести изменения в полис ипотеки СК Абсолют

Контактная информация

Горячая линия: 8-800-200-18-38

Офисы: https://www.absolutins.ru/kontakty/

Личный кабинет: https://osago.absolutins.ru/auth.jasp

Какие изменения можно внести через техническую поддержку?

  • Корректировка персональных данных заемщика (ФИО — только мелкие исправления)
  • Исправление даты рождения
  • Обновление паспортных данных
  • Изменение адреса регистрации заемщика
  • Изменение даты начала действия полиса
  • Корректировка остаточной суммы кредита
  • Изменение годовой процентной ставки
  • Уточнение информации об объекте страхования
  • Корректировка даты начала действия кредитного договора (ДНД КД)
  • Исправление номера кредитного договора (КД)
  • Изменение даты окончания срока страхования в многолетних полисах
  • Корректировка даты окончания кредитного договора (КД) в многолетних полисах
  • Замена выгодоприобретателя
  • Корректировка КИД (надбавки за отказ от страхования)
  • Добавление созаемщика в полис

Какие изменения нельзя внести в полис?

Переход между форматами полиса (с однолетнего на многолетний и наоборот) невозможен.

Как внести изменения в полис ипотеки?

Направьте запрос в страховую компанию через чат поддержки с приложением:

  • Заявление на внесение изменений
  • Паспорт страхователя (главная страница + прописка)
  • Документ-основание для корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.п.)
  • Скриншот ответа банка с причиной отказа в принятии полиса

Все документы должны быть сфотографированы полностью с видимыми углами и читаемыми данными.

Как расторгнуть полис?

Расторгнуть полис можно в течение 30 дней с даты заключения договора через техническую поддержку.

Направьте в чат поддержки:

  • Заявление от страхователя на расторжение
  • Паспорт страхователя (главная страница + прописка)
  • Банковские реквизиты для возврата средств
  • Скриншот отказа от банка (если имеется)

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