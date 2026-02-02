Изменения в полисе — ВСК
Горячая линия: 8-800-100-00-50
Личный кабинет: https://shop.vsk.ru/personal/
Для корректировки полиса ВСК страхователю нужно обратиться в офис или воспользоваться личным кабинетом на сайте.
Вход в ЛК ВСК — через Госуслуги или по номеру телефона. Если авторизация недоступна — зарегистрируйте ЛК самостоятельно по данным страхователя.
Дополнительные каналы для внесения изменений:
- Электронная почта: online@vsk.ru
- WhatsApp: +7 (917) 520-45-37
Заявление на внесение изменений
К сожалению, внести изменения в полис через службу поддержки AgentBroker невозможно.
Расторжение договора:
Расторжение осуществляется при личном обращении страхователя в клиентский зал ВСК. Адреса офисов: https://www.vsk.ru/klientam/offices
Заявление на расторжение полиса ОСАГО
Что делать при ДТП
Порядок действий при дорожно-транспортном происшествии подробно описан на сайте ВСК: https://www.vsk.ru/klientam/strahovoy-sluchay