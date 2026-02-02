Изменения в полисе — Ингосстрах
Горячая линия: 8-800-100-77-55
Личный кабинет: https://www.ingos.ru/cabinet/
Изменения в полис Ингосстраха вносятся через личный кабинет на сайте страховой или в офисе компании. Часть корректировок доступна после вступления полиса в силу.
Для авторизации в ЛК Ингосстраха используйте вход через Госуслуги страхователя или по номеру телефона. Если войти не получается — зарегистрируйте личный кабинет самостоятельно по данным страхователя.
Дополнительный способ внесения изменений — по электронной почте: ingos@ingos.ru
Заявление на внесение изменений
К сожалению, внести изменения в полис через службу поддержки AgentBroker невозможно.
Расторжение договора:
Расторгнуть полис можно в ЛК страховой компании или в офисе.
Заявление на расторжение полиса ОСАГО
Что делать при ДТП
Порядок действий при дорожно-транспортном происшествии подробно описан на сайте Ингосстраха: https://www.ingos.ru/incident/osago