Изменения в полисе — Ингосстрах ​

Горячая линия: 8-800-100-77-55

Личный кабинет: https://www.ingos.ru/cabinet/

Изменения в полис Ингосстраха вносятся через личный кабинет на сайте страховой или в офисе компании. Часть корректировок доступна после вступления полиса в силу.

Для авторизации в ЛК Ингосстраха используйте вход через Госуслуги страхователя или по номеру телефона. Если войти не получается — зарегистрируйте личный кабинет самостоятельно по данным страхователя.

Дополнительный способ внесения изменений — по электронной почте: ingos@ingos.ru

Заявление на внесение изменений

К сожалению, внести изменения в полис через службу поддержки AgentBroker невозможно.

Расторжение договора:

Расторгнуть полис можно в ЛК страховой компании или в офисе.

Заявление на расторжение полиса ОСАГО

Что делать при ДТП ​

Порядок действий при дорожно-транспортном происшествии подробно описан на сайте Ингосстраха: https://www.ingos.ru/incident/osago