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Внести изменения в полис ипотеки СК Zetta

Контактная информация

Горячая линия: 8-800-700-77-07

Офисы: https://zettains.ru/contacts/office_sale/

Личный кабинет: https://zettains.ru/lk/

Аккредитация

Возможные изменения в полисе

Через техническую поддержку можно внести следующие корректировки:

  • Персональные данные заемщика (ФИО) — полная замена невозможна, только расторжение
  • Дата рождения
  • Паспортные данные
  • Адрес регистрации
  • Дата начала действия полиса
  • Остаточная сумма кредита
  • Годовая процентная ставка
  • Объект страхования
  • Дата и номер кредитного договора
  • Дата окончания срока страхования (многолетние полисы)
  • Выгодоприобретатель
  • Включение созаемщика
  • Переход между однолетним и многолетним полисом

Процедура внесения изменений

Отправьте в чат поддержки:

  1. Заявление на внесение изменений
  2. Паспорт (основная страница + прописка)
  3. Подтверждающие документы (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке)
  4. Скрин ответа банка при наличии отказа

Важно: все четыре угла документов должны быть видны; данные не должны быть закрыты.

Расторжение полиса

Полис расторгается через техническую поддержку в течение 30 календарных дней с даты заключения.

Необходимые документы:

  1. Заявление на расторжение
  2. Паспорт страхователя
  3. Полные реквизиты
  4. Скрин ответа банка при отказе

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