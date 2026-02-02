Изменения в полисе — Спасские ворота
Горячая линия: 8-800-555-62-26, 8-499-402-89-02
Личный кабинет: https://spasskievorota.ru/lk_insurant
Для изменений в полисе Спасские ворота страхователю нужно обратиться в офис или войти в личный кабинет. Сначала зарегистрируйтесь, указав email с 3-го шага и номер телефона. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты.
Через личный кабинет СК доступны следующие изменения:
- Данные водителей (изменение/добавление)
- Данные ТС (изменение/добавление)
- Данные собственника (изменение/добавление)
- Период использования ТС
- Данные страхователя (изменение/добавление)
Дополнительно изменения можно направить на почту: info@spasskievorota.com
К сожалению, внести изменения в полис через службу поддержки AgentBroker невозможно.
Расторжение договора:
Расторгнуть полис можно в офисе страховой компании.