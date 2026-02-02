Внести изменения в полис ипотеки СК Югория
Горячая линия: 8-800-100-82-00
Офисы: https://ugsk.ru/about/offices/
Личный кабинет: https://e-osago.ugsk.ru/personal/
Аккредитация
Какие изменения можно внести через техническую поддержку?
- Корректировка персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена невозможна, только расторжение
- Исправление даты рождения
- Обновление паспортных данных
- Изменение адреса регистрации
- Изменение даты начала действия полиса
- Изменение остаточной суммы кредита (только для Сбербанка; в остальных банках — через расторжение)
- Корректировка годовой процентной ставки
- Поправки по объекту страхования
- Корректировка даты начала кредитного договора (ДНД КД)
- Корректировка номера кредитного договора (КД)
- Корректировка даты окончания срока страхования в многолетних полисах
- Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах
- Замена выгодоприобретателя (только через согласование с СК)
- Исправления в КИД по надбавке за отказ от страхования
Какие изменения нельзя внести в полис?
- Переход между однолетним и многолетним полисом
- Замена выгодоприобретателя
- Включение созаемщика в полис, оформленный только на основного заемщика
Как внести изменения в полис ипотеки?
Отправьте в чат поддержки:
- Заявление от страхователя на внесение изменений
- Паспорт страхователя (основная страница + прописка)
- Документ, подтверждающий корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и др.)
- Скрин ответа банка с указанием причины отказа
Важно: На фото должны быть видны все четыре угла документа, данные не закрыты руками или предметами.
Как можно расторгнуть полис?
Расторгнуть полис можно через техническую поддержку в течение 30 календарных дней с даты заключения.
Отправьте в чат поддержки:
- Заявление от страхователя на расторжение
- Паспорт страхователя (основная страница + прописка)
- Полные реквизиты страхователя
- Скрин ответа банка, если банк отказал
Важно: На фото должны быть видны все четыре угла документа, данные не закрыты руками или предметами.