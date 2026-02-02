Внести изменения в полис ипотеки СК Югория ​

Горячая линия: 8-800-100-82-00

Офисы: https://ugsk.ru/about/offices/

Личный кабинет: https://e-osago.ugsk.ru/personal/

Какие изменения можно внести через техническую поддержку? ​

Корректировка персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена невозможна, только расторжение

Исправление даты рождения

Обновление паспортных данных

Изменение адреса регистрации

Изменение даты начала действия полиса

Изменение остаточной суммы кредита (только для Сбербанка; в остальных банках — через расторжение)

Корректировка годовой процентной ставки

Поправки по объекту страхования

Корректировка даты начала кредитного договора (ДНД КД)

Корректировка номера кредитного договора (КД)

Корректировка даты окончания срока страхования в многолетних полисах

Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах

Замена выгодоприобретателя (только через согласование с СК)

Исправления в КИД по надбавке за отказ от страхования

Какие изменения нельзя внести в полис? ​

Переход между однолетним и многолетним полисом

Замена выгодоприобретателя

Включение созаемщика в полис, оформленный только на основного заемщика

Как внести изменения в полис ипотеки? ​

Отправьте в чат поддержки:

Заявление от страхователя на внесение изменений

Паспорт страхователя (основная страница + прописка)

Документ, подтверждающий корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и др.)

Скрин ответа банка с указанием причины отказа

Важно: На фото должны быть видны все четыре угла документа, данные не закрыты руками или предметами.

Как можно расторгнуть полис? ​

Расторгнуть полис можно через техническую поддержку в течение 30 календарных дней с даты заключения.

Отправьте в чат поддержки:

Заявление от страхователя на расторжение

Паспорт страхователя (основная страница + прописка)

Полные реквизиты страхователя

Скрин ответа банка, если банк отказал

Важно: На фото должны быть видны все четыре угла документа, данные не закрыты руками или предметами.