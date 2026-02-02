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Внести изменения в полис ипотеки СК Югория

Горячая линия: 8-800-100-82-00

Офисы: https://ugsk.ru/about/offices/

Личный кабинет: https://e-osago.ugsk.ru/personal/

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Какие изменения можно внести через техническую поддержку?

  • Корректировка персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена невозможна, только расторжение
  • Исправление даты рождения
  • Обновление паспортных данных
  • Изменение адреса регистрации
  • Изменение даты начала действия полиса
  • Изменение остаточной суммы кредита (только для Сбербанка; в остальных банках — через расторжение)
  • Корректировка годовой процентной ставки
  • Поправки по объекту страхования
  • Корректировка даты начала кредитного договора (ДНД КД)
  • Корректировка номера кредитного договора (КД)
  • Корректировка даты окончания срока страхования в многолетних полисах
  • Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах
  • Замена выгодоприобретателя (только через согласование с СК)
  • Исправления в КИД по надбавке за отказ от страхования

Какие изменения нельзя внести в полис?

  • Переход между однолетним и многолетним полисом
  • Замена выгодоприобретателя
  • Включение созаемщика в полис, оформленный только на основного заемщика

Как внести изменения в полис ипотеки?

Отправьте в чат поддержки:

  • Заявление от страхователя на внесение изменений
  • Паспорт страхователя (основная страница + прописка)
  • Документ, подтверждающий корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и др.)
  • Скрин ответа банка с указанием причины отказа

Важно: На фото должны быть видны все четыре угла документа, данные не закрыты руками или предметами.

Как можно расторгнуть полис?

Расторгнуть полис можно через техническую поддержку в течение 30 календарных дней с даты заключения.

Отправьте в чат поддержки:

  • Заявление от страхователя на расторжение
  • Паспорт страхователя (основная страница + прописка)
  • Полные реквизиты страхователя
  • Скрин ответа банка, если банк отказал

Важно: На фото должны быть видны все четыре угла документа, данные не закрыты руками или предметами.

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