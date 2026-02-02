Внести изменения в полис ипотеки СК Ингосстрах ​

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Аккредитация

Перечень корректировок, доступных через техническую поддержку

Исправление персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена невозможна, допускается только через расторжение полиса;

Уточнение даты рождения заемщика;

Обновление паспортных данных;

Корректировка адреса регистрации;

Перенос даты начала действия полиса;

Изменение остаточной суммы кредита;

Корректировка годовой процентной ставки;

Внесение уточнений по объекту страхования;

Обновление даты начала кредитного договора (ДНД КД);

Исправление номера кредитного договора (КД);

Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах;

Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах;

Замена выгодоприобретателя;

Исправление КИД по надбавке за отказ от страхования;

Включение созаемщика в полис, изначально оформленный на основного заемщика;

Переход между однолетним и многолетним форматом.

Как оформить корректировку?

Направьте запрос через чат поддержки АгентБрокер, приложив:

Заявление на внесение изменений;

Паспорт страхователя (разворот с фото + прописка);

Документ, подтверждающий необходимость правки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.д.);

Скриншот ответа банка с указанием причины отказа.

Проверьте, что на фотографиях видны все четыре угла и данные не перекрыты.

Как скачать чек?

Если чек не пришел на электронную почту, проверьте папки «Спам», «Рассылки» или «Чеки». При оплате через мобильный проверьте SMS. Чек также мог поступить в «ВКонтакте».

Если найти полис не удалось, обратитесь в чат поддержки на сайте или напишите в ТГ-бот @SAgentBrokerBot. Мы создадим запрос в страховую компанию и продублируем чек.

Как расторгнуть полис?

Расторжение полиса Ингосстрах доступно через техническую поддержку в течение 30 календарных дней с момента заключения.

Для этого направьте в чат поддержки:

Паспорт страхователя (разворот с фото + прописка);

Полные банковские реквизиты страхователя;

Скриншот ответа банка при отказе.

Проверьте, что на фотографиях видны все четыре угла и данные хорошо читаемы.