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Изменения в полисе — Ренессанс

Горячая линия: 8-800-333-88-00

Личный кабинет: https://www.renins.ru/iris/Auth/LoginForm#LoginForm

Для изменений в полисе Ренессанс страхователю нужно обратиться в офис или войти в личный кабинет на сайте. Логином является email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты. Нажмите «Забыли пароль» и в поле для почты укажите адрес с 3-го этапа (раздел «Оплата»), оканчивающийся на ...@agentbroker.ru.

Дополнительные способы внесения изменений:

Через техподдержку AgentBroker в СК Ренессанс можно:

  • Изменить марку/модель полностью — только через согласование со страховой компанией, обратитесь в чат поддержки
  • Скорректировать серию и номер ПТС/СТС
  • Исправить паспортные данные
  • Скорректировать адрес собственника/страхователя

Заявление на внесение изменений

Расторжение договора:

Расторгнуть полис можно в офисе компании или в личном кабинете на сайте.

Заявление о расторжении ОСАГО

Что делать при ДТП

Полный алгоритм действий при дорожно-транспортном происшествии размещен на сайте Ренессанс: https://www.renins.ru/claims/osago/car/

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