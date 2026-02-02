Изменения в полисе — Ренессанс
Горячая линия: 8-800-333-88-00
Личный кабинет: https://www.renins.ru/iris/Auth/LoginForm#LoginForm
Для изменений в полисе Ренессанс страхователю нужно обратиться в офис или войти в личный кабинет на сайте. Логином является email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты. Нажмите «Забыли пароль» и в поле для почты укажите адрес с 3-го этапа (раздел «Оплата»), оканчивающийся на ...@agentbroker.ru.
Дополнительные способы внесения изменений:
- Письмо на почту: support@online.renins.com
- Через Telegram-бот: https://t.me/ReninsChatbot
Через техподдержку AgentBroker в СК Ренессанс можно:
- Изменить марку/модель полностью — только через согласование со страховой компанией, обратитесь в чат поддержки
- Скорректировать серию и номер ПТС/СТС
- Исправить паспортные данные
- Скорректировать адрес собственника/страхователя
Заявление на внесение изменений
Расторжение договора:
Расторгнуть полис можно в офисе компании или в личном кабинете на сайте.
Что делать при ДТП
Полный алгоритм действий при дорожно-транспортном происшествии размещен на сайте Ренессанс: https://www.renins.ru/claims/osago/car/