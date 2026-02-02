Изменения в полисе — Абсолют ​

Горячая линия: 8-800-200-18-38

Личный кабинет: https://osago.absolutins.ru/auth.jasp

Для изменений в полисе Абсолют страхователю следует обратиться в офис или воспользоваться личным кабинетом. Сначала пройдите регистрацию, указав email с 3-го шага и номер телефона. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты.

Дополнительно изменения можно направить на почту: info@absolutins.ru

Через техподдержку AgentBroker в СК Абсолют можно:

Скорректировать марку/модель — при условии, что другие данные не меняются

Год ТС — при условии, что другие данные не меняются

Модификация ТС — при условии, что другие данные не меняются

Серия и номер ПТС/СТС — при условии, что другие данные не меняются

ФИО собственника/страхователя (например, Иванов на Иванова)

Паспортные данные

Адрес собственника/страхователя

ФИО водителя (например, Иванов на Иванова)

Заявление на внесение изменений

Расторжение договора:

Расторгнуть полис можно в офисе компании или через личный кабинет на сайте.

Заявление о расторжении ОСАГО