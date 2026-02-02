Изменения в полисе — Абсолют
Горячая линия: 8-800-200-18-38
Личный кабинет: https://osago.absolutins.ru/auth.jasp
Для изменений в полисе Абсолют страхователю следует обратиться в офис или воспользоваться личным кабинетом. Сначала пройдите регистрацию, указав email с 3-го шага и номер телефона. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты.
Дополнительно изменения можно направить на почту: info@absolutins.ru
Через техподдержку AgentBroker в СК Абсолют можно:
- Скорректировать марку/модель — при условии, что другие данные не меняются
- Год ТС — при условии, что другие данные не меняются
- Модификация ТС — при условии, что другие данные не меняются
- Серия и номер ПТС/СТС — при условии, что другие данные не меняются
- ФИО собственника/страхователя (например, Иванов на Иванова)
- Паспортные данные
- Адрес собственника/страхователя
- ФИО водителя (например, Иванов на Иванова)
Заявление на внесение изменений
Расторжение договора:
Расторгнуть полис можно в офисе компании или через личный кабинет на сайте.