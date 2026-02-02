Изменения в полисе — Росгосстрах
Горячая линия: 8-800-200-09-00
Личный кабинет: https://my.rgs.ru/
Для внесения изменений в полис РГС страхователю нужно обратиться в офис компании или воспользоваться личным кабинетом на сайте.
Вход в ЛК Росгосстраха: логином служит email-адрес, сгенерированный на 3-м шаге оформления. В поле для электронной почты укажите адрес с 3-го этапа договора (раздел «Оплата»), оканчивающийся на ...@agentbroker.ru.
Если изменения через сайт РГС внести не удалось, оставьте обращение по ссылке: https://www.rgs.ru/feedback
Заявление на внесение изменений
К сожалению, внести изменения в полис через службу поддержки AgentBroker невозможно.
Расторжение договора:
Подать заявление и оригиналы (либо заверенные копии документов) можно:
- В офисе
- Через личный кабинет на сайте СК https://my.rgs.ru/
- Через Почту России почтовым отправлением
Заявление на расторжение полиса ОСАГО
Что делать при ДТП
Подробный порядок действий при наступлении страхового события описан на сайте Росгосстрах: https://www.rgs.ru/insurance-case/car#osagouu