Изменения в полисе — Росгосстрах ​

Горячая линия: 8-800-200-09-00

Личный кабинет: https://my.rgs.ru/

Для внесения изменений в полис РГС страхователю нужно обратиться в офис компании или воспользоваться личным кабинетом на сайте.

Вход в ЛК Росгосстраха: логином служит email-адрес, сгенерированный на 3-м шаге оформления. В поле для электронной почты укажите адрес с 3-го этапа договора (раздел «Оплата»), оканчивающийся на ...@agentbroker.ru.

Если изменения через сайт РГС внести не удалось, оставьте обращение по ссылке: https://www.rgs.ru/feedback

Заявление на внесение изменений

К сожалению, внести изменения в полис через службу поддержки AgentBroker невозможно.

Расторжение договора:

Подать заявление и оригиналы (либо заверенные копии документов) можно:

Заявление на расторжение полиса ОСАГО

Что делать при ДТП ​

Подробный порядок действий при наступлении страхового события описан на сайте Росгосстрах: https://www.rgs.ru/insurance-case/car#osagouu