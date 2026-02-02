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Внести изменения в полис ипотеки СК МАКС

Горячая линия: 8-800-333-25-03

Офисы: https://makc.ru/about/map.php

Личный кабинет: https://makc.ru/

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Какие изменения можно внести через техническую поддержку?

  • Исправление даты рождения заемщика
  • Обновление паспортных данных
  • Изменение адреса регистрации
  • Изменение даты начала действия полиса
  • Изменение остаточной суммы кредита
  • Корректировка годовой процентной ставки
  • Поправки относительно объекта страхования
  • Корректировка даты начала кредитного договора (ДНД КД)
  • Корректировка номера кредитного договора (КД)
  • Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах
  • Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах
  • Исправления в КИД по надбавке за отказ от страхования

Примечание: полная замена ФИО возможна только при расторжении полиса.

Какие изменения нельзя внести в полис?

  • Переход между однолетним и многолетним полисом
  • Замена выгодоприобретателя
  • Включение созаемщика в полис, изначально оформленный только на основного заемщика

Как внести изменения в полис ипотеки?

Отправьте в чат поддержки:

  • Заявление от страхователя на внесение изменений
  • Паспорт страхователя (основная страница + прописка)
  • Документ, подтверждающий изменения (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.д.)
  • Скрин ответа банка с указанием причины отказа

Важно: на фото должны быть видны все четыре угла, данные не закрыты руками или предметами.

Как расторгнуть полис?

Расторгнуть полис МАКС можно через техническую поддержку в течение 30 календарных дней со дня заключения.

Отправьте в чат поддержки:

  • Заявление от страхователя на расторжение
  • Паспорт страхователя (основная страница + прописка)
  • Полные реквизиты страхователя
  • Скрин ответа банка при отказе

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