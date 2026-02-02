Внести изменения в полис ипотеки СК МАКС ​

Горячая линия: 8-800-333-25-03

Офисы: https://makc.ru/about/map.php

Личный кабинет: https://makc.ru/

Какие изменения можно внести через техническую поддержку? ​

Исправление даты рождения заемщика

Обновление паспортных данных

Изменение адреса регистрации

Изменение даты начала действия полиса

Изменение остаточной суммы кредита

Корректировка годовой процентной ставки

Поправки относительно объекта страхования

Корректировка даты начала кредитного договора (ДНД КД)

Корректировка номера кредитного договора (КД)

Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах

Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах

Исправления в КИД по надбавке за отказ от страхования

Примечание: полная замена ФИО возможна только при расторжении полиса.

Какие изменения нельзя внести в полис? ​

Переход между однолетним и многолетним полисом

Замена выгодоприобретателя

Включение созаемщика в полис, изначально оформленный только на основного заемщика

Как внести изменения в полис ипотеки? ​

Отправьте в чат поддержки:

Заявление от страхователя на внесение изменений

Паспорт страхователя (основная страница + прописка)

Документ, подтверждающий изменения (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.д.)

Скрин ответа банка с указанием причины отказа

Важно: на фото должны быть видны все четыре угла, данные не закрыты руками или предметами.

Как расторгнуть полис? ​

Расторгнуть полис МАКС можно через техническую поддержку в течение 30 календарных дней со дня заключения.

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