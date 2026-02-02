Внести изменения в полис ипотеки СК МАКС
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Офисы: https://makc.ru/about/map.php
Личный кабинет: https://makc.ru/
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Какие изменения можно внести через техническую поддержку?
- Исправление даты рождения заемщика
- Обновление паспортных данных
- Изменение адреса регистрации
- Изменение даты начала действия полиса
- Изменение остаточной суммы кредита
- Корректировка годовой процентной ставки
- Поправки относительно объекта страхования
- Корректировка даты начала кредитного договора (ДНД КД)
- Корректировка номера кредитного договора (КД)
- Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах
- Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах
- Исправления в КИД по надбавке за отказ от страхования
Примечание: полная замена ФИО возможна только при расторжении полиса.
Какие изменения нельзя внести в полис?
- Переход между однолетним и многолетним полисом
- Замена выгодоприобретателя
- Включение созаемщика в полис, изначально оформленный только на основного заемщика
Как внести изменения в полис ипотеки?
Отправьте в чат поддержки:
- Заявление от страхователя на внесение изменений
- Паспорт страхователя (основная страница + прописка)
- Документ, подтверждающий изменения (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.д.)
- Скрин ответа банка с указанием причины отказа
Важно: на фото должны быть видны все четыре угла, данные не закрыты руками или предметами.
Как расторгнуть полис?
Расторгнуть полис МАКС можно через техническую поддержку в течение 30 календарных дней со дня заключения.
Отправьте в чат поддержки:
- Заявление от страхователя на расторжение
- Паспорт страхователя (основная страница + прописка)
- Полные реквизиты страхователя
- Скрин ответа банка при отказе