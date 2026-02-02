Внести изменения в полис ипотеки СК Альфастрахование
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Перечень корректировок, доступных через техническую поддержку
Исправление персональных данных заемщика (ФИО — только незначительные правки; полная замена возможна только через расторжение полиса);
Уточнение даты рождения;
Обновление паспортных данных;
Корректировка адреса регистрации;
Перенос даты начала действия полиса (только по согласованию со страховщиком);
Изменение остаточной суммы кредита (допускается увеличение, уменьшение — нет; для многолетних полисов корректировка не предусмотрена);
Внесение уточнений по объекту страхования;
Корректировка даты начала действия кредитного договора (ДНД КД);
Обновление номера кредитного договора (КД);
Частичная замена выгодоприобретателя (допускается только смена ДОМ.РФ на ДОМ.РФ Ипотечный агент);
Исправление КИД (надбавка за отказ от страхования);
Включение созаемщика, если полис был оформлен только на основного заемщика.
Какие правки в полис внести нельзя?
Смена формата полиса (однолетний на многолетний и наоборот);
Корректировка даты окончания в многолетних полисах;
Изменение даты окончания кредитного договора в многолетних полисах;
Изменение процентной ставки по кредиту;
Полная замена выгодоприобретателя.
Как оформить корректировку?
Направьте запрос через чат поддержки АгентБрокер, приложив следующие документы:
Заявление на внесение изменений;
Паспорт страхователя (разворот с фото + страница с пропиской);
Документ-основание для корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.д.);
Скриншот отказа банка с указанием причины непринятия полиса.
Проверьте, что на фотографиях видны все четыре угла и данные хорошо читаемы.
Как скачать чек?
Если чек не поступил на электронную почту, проверьте папки «Спам», «Рассылки» и «Чеки». Также просмотрите входящие SMS и сообщения во «ВКонтакте» — чек мог прийти туда.
Кроме того, чек доступен для скачивания на 3-м шаге оформления полиса.
Как расторгнуть полис?
Для расторжения или аннулирования ипотечного полиса Альфастрахование перейдите в личный кабинет: https://www.alfastrah.ru/individuals/housing/mortgage/termination/.