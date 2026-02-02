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Внести изменения в полис ипотеки СК Энергогарант

Горячая линия: +7 (495) 737-03-30

Офисы: https://energogarant.ru/about/offices/

Личный кабинет: https://energogarant.ru/

Аккредитация

Какие изменения можно внести через техническую поддержку?

  • Корректировка персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена невозможна, только расторжение
  • Исправление даты рождения заемщика
  • Обновление паспортных данных
  • Изменение адреса регистрации
  • Изменение даты начала действия полиса
  • Изменение остаточной суммы кредита
  • Корректировка годовой процентной ставки
  • Поправки по объекту страхования
  • Корректировка даты начала кредитного договора (ДНД КД)
  • Корректировка номера кредитного договора (КД)
  • Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах
  • Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах
  • Исправления в КИД по надбавке за отказ от страхования
  • Включение созаемщика в полис, оформленный только на основного заемщика

Какие изменения нельзя внести в полис?

  • Переход между однолетним и многолетним полисом
  • Замена выгодоприобретателя

Как внести изменения в полис ипотеки?

Отправьте в чат поддержки:

  • Заявление на внесение изменений
  • Паспорт страхователя (основная страница + прописка)
  • Документ, подтверждающий корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и др.)
  • Скрин ответа банка с указанием причины отказа

Важно: на фото должны быть видны все четыре угла, данные не закрыты руками или предметами.

Как можно расторгнуть полис?

Расторгнуть полис через сайт: https://energogarant.ru/

  • Задайте вопрос через форму на сайте
  • Выберите опцию «Расторжение полиса»

После подачи запроса с вами свяжется сотрудник для консультации.

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