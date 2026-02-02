Внести изменения в полис ипотеки СК Согласие ​

Горячая линия: 8-800-755-00-01

**Офисы: **https://www.soglasie.ru/offices/list/

**Личный кабинет: **https://lk.soglasie.ru/

Аккредитация

Перечень корректировок, доступных через техническую поддержку

Исправление персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена невозможна, допускается только через расторжение;

Уточнение даты рождения заемщика;

Обновление паспортных данных;

Корректировка адреса регистрации;

Перенос даты начала действия полиса;

Изменение остаточной суммы кредита — допускается только для Сбербанка; для остальных банков — через расторжение;

Обновление даты начала кредитного договора (ДНД КД);

Исправление номера кредитного договора (КД);

Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах;

Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах;

Замена выгодоприобретателя — только по согласованию со страховщиком;

Исправление КИД по надбавке за отказ от страхования.

Какие правки в полис внести нельзя?

Смена формата полиса (однолетний на многолетний и наоборот);

Замена выгодоприобретателя без согласования;

Включение созаемщика в полис, оформленный только на основного заемщика;

Корректировка годовой процентной ставки;

Правки по объекту страхования.

Как оформить корректировку?

Направьте запрос через чат поддержки АгентБрокер, приложив:

Заявление на внесение изменений;

Паспорт страхователя (разворот с фото + прописка);

Документ, подтверждающий необходимость корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и др.);

Скриншот ответа банка с указанием причины отказа.

Проверьте, что на фотографиях видны все четыре угла и данные хорошо читаемы.

Как скачать чек?

Если чек не пришел на электронную почту, проверьте папки «Спам», «Рассылки» или «Чеки». При оплате через мобильный проверьте SMS. Чек также мог поступить в «ВКонтакте».

Если полис не найден, обратитесь в чат поддержки на сайте или напишите в ТГ-бот @SAgentBrokerBot — мы создадим запрос в страховую компанию и продублируем чек.

Также чек можно скачать на 3-м шаге оформления полиса.

Как расторгнуть полис?

Расторжение полиса Согласие доступно через техническую поддержку в течение 30 календарных дней с даты оформления.

Для этого направьте в чат поддержки:

Паспорт страхователя (разворот с фото + прописка);

Полные банковские реквизиты страхователя;

Скриншот ответа банка при отказе.

Проверьте, что на фотографиях видны все четыре угла и данные хорошо читаемы.