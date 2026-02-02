Внести изменения в полис ипотеки СК ВСК ​

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Аккредитация

Перечень корректировок, доступных через техническую поддержку

Исправление персональных данных заемщика (ФИО — только незначительные правки; полная замена возможна только через расторжение);

Уточнение даты рождения заемщика;

Обновление паспортных данных;

Корректировка адреса регистрации;

Изменение остаточной суммы кредита;

Внесение уточнений по объекту страхования;

Обновление даты начала действия кредитного договора (ДНД КД);

Исправление номера кредитного договора (КД).

Какие правки в полис внести нельзя?

Смена формата полиса (однолетний на многолетний и наоборот);

Включение созаемщика в уже действующий полис;

Корректировка даты окончания страхования в многолетних договорах;

Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах;

Замена выгодоприобретателя;

Исправление КИД (надбавки за отказ от страхования);

Перенос даты начала действия полиса;

Изменение процентной ставки по кредиту.

Как оформить корректировку?

Направьте запрос через чат поддержки АгентБрокер, приложив:

Заявление на внесение изменений;

Паспорт страхователя (разворот с фото + прописка);

Документ-основание для корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.д.);

Скриншот отказа банка с указанием причины непринятия полиса.

Проверьте, что все документы хорошо читаемы и на фотографиях видны все четыре угла.

Как скачать чек?

Если чек не поступил на почту, проверьте папки «Спам», «Рассылки» или «Чеки». Также просмотрите входящие SMS и сообщения во «ВКонтакте» — чек мог прийти туда. Если найти его не удалось — обратитесь в чат поддержки или напишите в Telegram-бот @SAgentBrokerBot, и мы запросим чек в страховой компании.

Как расторгнуть полис?

Для отказа от договора страхования воспользуйтесь одним из способов:

Обратитесь в ближайший офис СК ВСК:

Город: Адрес:

г. Химки Ул. Лавочкина, д. 13, корп.4

г. Москва Профсоюзная 76