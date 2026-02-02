Изменения в полисе — СОГАЗ
Горячая линия: 8-800-333-08-88
Личный кабинет: https://lk.sogaz.ru/
Для корректировки полиса СОГАЗ страхователю нужно обратиться в офис или войти в личный кабинет на сайте. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты полиса.
Дополнительно изменения можно направить на почту: cf@sogaz.ru
Что можно изменить через личный кабинет СОГАЗ:
- Вступление в брак
- Расторжение брака
- Смена документов
- Изменение адреса регистрации
- Обновление государственного номера автомобиля
- Смена собственника транспортного средства
- Добавление водителя в полис
- Замена водительского удостоверения
Через техподдержку AgentBroker в СК СОГАЗ можно:
- Скорректировать марку/модель — при условии, что категория ТС не меняется
Заявление на внесение изменений
Расторжение договора:
Расторгнуть полис можно в офисе или через личный кабинет на сайте. Для этого создайте обращение в ЛК — раздел «Вопросы по расторжению договора страхования».
Заявление на расторжение полиса ОСАГО
Что делать при ДТП
Полный алгоритм действий при дорожно-транспортном происшествии размещен на сайте СОГАЗ: https://www.sogaz.ru/claim/osago/