Внести изменения в полис ипотеки СК ПАРИ ​

Контактная информация ​

Горячая линия: 8-495-721-12-21

Офисы: https://skpari.ru/company/offices/

Личный кабинет: https://skpari.ru/lk/login

Возможные изменения ​

Через техническую поддержку можно внести следующие изменения:

Корректировка персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена только при расторжении

Исправление даты рождения

Обновление паспортных данных

Изменение адреса регистрации

Изменение даты начала действия полиса

Изменение остаточной суммы кредита (только Сбербанк)

Корректировка даты начала кредитного договора

Корректировка номера кредитного договора

Корректировка дат в многолетних полисах

Замена выгодоприобретателя (после согласования)

Исправления в КИД

Корректировка годовой процентной ставки

Поправки об объекте страхования

Невозможные изменения ​

Переход между однолетним и многолетним полисом

Замена выгодоприобретателя без согласования с СК

Включение созаемщика в полис, изначально оформленный только на основного заемщика

Процедура внесения изменений ​

Отправьте в чат поддержки:

Заявление на внесение изменений

Паспорт страхователя (основная страница + прописка)

Документ, подтверждающий изменения (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке)

Скрин ответа банка с причиной отказа

Важно: Все четыре угла документов должны быть видны, данные не закрыты.

Расторжение полиса ​

Заявление необходимо подать не позднее 30 дней с даты оформления полиса одним из способов:

Через личный кабинет на сайте СК ПАРИ

По Почте России: 127015, г. Москва, ул. Расковой, д.34, стр.14

В офис страховой компании

Возврат средств: в течение 7 рабочих дней после получения заявления.

Получатель в реквизитах должен быть указан только страхователь.