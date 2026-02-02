Изменения в полисе — Югория
Горячая линия: 8-800-100-82-00
Личный кабинет: https://e-osago.ugsk.ru/personal/
Для корректировки полиса Югория страхователю следует обратиться в офис или войти в личный кабинет. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты полиса.
Дополнительно изменения можно направить на почту: dek@ugsk.ru
Через техподдержку AgentBroker в СК Югория можно:
- Изменить гос. номер — потребуется направить паспорт, СТС с обеих сторон и заявление
- Скорректировать год выпуска ТС
- Изменить модификацию ТС
- Исправить VIN/номер кузова/шасси — до 2 символов
- Скорректировать серию и номер ПТС/СТС
- Исправить ФИО и адрес собственника/страхователя
- Скорректировать ФИО водителя
Заявление на внесение изменений
Расторжение договора:
Расторгнуть полис можно в офисе компании или через личный кабинет на сайте.