Изменения в полисе — Астро-Волга
Горячая линия: 8-800-600-87-67
Личный кабинет: https://b2c.astrovolga.ru/personal/
Для корректировки полиса Астро-Волга страхователю нужно обратиться в офис или войти в личный кабинет на сайте. Сначала пройдите регистрацию, указав email с 3-го шага и номер телефона. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты.
К сожалению, внести изменения в полис через службу поддержки AgentBroker невозможно.
Расторжение договора:
Для расторжения необходимо обратиться в ближайший офис продаж.