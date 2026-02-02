Внести изменения в полис ипотеки СК Ренессанс
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Перечень корректировок, доступных через техническую поддержку
Исправление персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена невозможна, допускается только через расторжение;
Уточнение даты рождения заемщика;
Обновление паспортных данных;
Корректировка адреса регистрации;
Перенос даты начала действия полиса;
Изменение остаточной суммы кредита (допускается только для Сбербанка; для остальных банков — через расторжение);
Обновление даты начала кредитного договора (ДНД КД);
Исправление номера кредитного договора (КД);
Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах;
Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах;
Замена выгодоприобретателя (только по согласованию со страховщиком);
Исправление КИД по надбавке за отказ от страхования;
Корректировка годовой процентной ставки;
Внесение уточнений по объекту страхования.
Какие правки в полис внести нельзя?
- Смена формата полиса (однолетний на многолетний и наоборот);
- Включение созаемщика в полис, оформленный только на основного заемщика.
Как оформить корректировку?
Направьте запрос через чат поддержки АгентБрокер, приложив:
Заявление на внесение изменений;
Паспорт страхователя (разворот с фото + прописка);
Документ, подтверждающий необходимость правки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.д.);
Скриншот ответа банка с указанием причины отказа.
Как скачать чек?
Если чек не пришел на электронную почту, проверьте папки «Спам», «Рассылки» или «Чеки». При оплате через мобильный проверьте SMS. Чек также мог поступить в «ВКонтакте».
Помимо этого, чек можно скачать на сайте страховщика: https://www.renins.ru/receipt/.
Как расторгнуть полис?
Расторжение полиса Ренессанс доступно через техническую поддержку в течение 30 календарных дней с момента заключения.
Для этого направьте в чат поддержки:
Паспорт страхователя (разворот с фото + прописка);
Полные банковские реквизиты страхователя;
Скриншот ответа банка при отказе.
Проверьте, что на фотографиях видны все четыре угла и данные хорошо читаемы.