Изменения в полисе — Zetta ​

Горячая линия: 8-800-700-77-07

Личный кабинет: https://osago.zettains.ru/webclaimexpert/

Для корректировки полиса Zetta страхователю нужно обратиться в офис или войти в личный кабинет на сайте. Сначала зарегистрируйтесь, указав email с 3-го шага и номер телефона. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты.

Через техподдержку AgentBroker в СК Зетта можно:

Скорректировать марку/модель — полная замена авто не поддерживается, только исправление ошибки в одном из параметров

Модификация ТС

VIN/номер кузова — до 1 символа

Серия и номер ПТС/СТС

ФИО собственника/страхователя (например, Иванов на Иванова)

Паспортные данные

Адрес собственника/страхователя

ФИО водителя (например, Иванов на Иванова)

Заявление на внесение изменений

Расторжение договора:

Почта для заявления на расторжение: RASTOR@ZETTAINS.RU

Необходимые документы: заявление, ПТС с отметкой о снятии ТС с учёта или договор купли-продажи, полис страхования, копия паспорта, банковские реквизиты для возврата денежных средств.

Заявление о расторжении ОСАГО