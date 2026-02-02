Изменения в полисе — Zetta
Горячая линия: 8-800-700-77-07
Личный кабинет: https://osago.zettains.ru/webclaimexpert/
Для корректировки полиса Zetta страхователю нужно обратиться в офис или войти в личный кабинет на сайте. Сначала зарегистрируйтесь, указав email с 3-го шага и номер телефона. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты.
Через техподдержку AgentBroker в СК Зетта можно:
- Скорректировать марку/модель — полная замена авто не поддерживается, только исправление ошибки в одном из параметров
- Модификация ТС
- VIN/номер кузова — до 1 символа
- Серия и номер ПТС/СТС
- ФИО собственника/страхователя (например, Иванов на Иванова)
- Паспортные данные
- Адрес собственника/страхователя
- ФИО водителя (например, Иванов на Иванова)
Заявление на внесение изменений
Расторжение договора:
Почта для заявления на расторжение: RASTOR@ZETTAINS.RU
Необходимые документы: заявление, ПТС с отметкой о снятии ТС с учёта или договор купли-продажи, полис страхования, копия паспорта, банковские реквизиты для возврата денежных средств.