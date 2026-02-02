Внести изменения в полис ипотеки СК Совкомбанк Страхование
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Какие изменения можно внести через техническую поддержку?
- Корректировка персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена возможна только при расторжении
- Исправление даты рождения заемщика
- Обновление паспортных данных
- Изменение адреса регистрации
- Изменение даты начала действия полиса
- Поправки относительно объекта страхования
- Корректировка даты начала кредитного договора (ДНД КД)
- Корректировка номера кредитного договора (КД)
- Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах
- Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах
- Исправления в КИД по надбавке за отказ от страхования
Какие изменения нельзя внести в полис?
- Изменение остаточной суммы кредита
- Корректировка годовой процентной ставки
- Замена выгодоприобретателя
- Включение созаемщика в полис, оформленный только на основного заемщика
- Переход между однолетним и многолетним полисом
Как внести изменения в полис ипотеки?
Отправьте в чат поддержки:
- Заявление на внесение изменений
- Паспорт страхователя (основная страница + прописка)
- Документ, подтверждающий изменения (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.д.)
- Скрин ответа банка с указанием причины отказа
Важно: все четыре угла документа должны быть видны, данные не закрыты руками или предметами.
Как расторгнуть полис?
Расторгнуть полис можно через сайт страховой компании:
- Заполните заявление (приложите скан паспорта и чек об оплате, если сохранились)
- Оставьте обращение на сайте СК: https://sovcomins.ru/product/ipotechnoe-strakhovanie/rastorzhenie-ipotechnoe-strakhovanie/
- Колл-центр свяжется для консультации