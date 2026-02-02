Внести изменения в полис ипотеки СК Совкомбанк Страхование ​

Горячая линия: 8-800-100-2-100

Офисы: https://sovcomins.ru/contacts/

Личный кабинет: https://sovcomins.ru/

Какие изменения можно внести через техническую поддержку? ​

Корректировка персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена возможна только при расторжении

Исправление даты рождения заемщика

Обновление паспортных данных

Изменение адреса регистрации

Изменение даты начала действия полиса

Поправки относительно объекта страхования

Корректировка даты начала кредитного договора (ДНД КД)

Корректировка номера кредитного договора (КД)

Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах

Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах

Исправления в КИД по надбавке за отказ от страхования

Какие изменения нельзя внести в полис? ​

Изменение остаточной суммы кредита

Корректировка годовой процентной ставки

Замена выгодоприобретателя

Включение созаемщика в полис, оформленный только на основного заемщика

Переход между однолетним и многолетним полисом

Как внести изменения в полис ипотеки? ​

Отправьте в чат поддержки:

Заявление на внесение изменений

Паспорт страхователя (основная страница + прописка)

Документ, подтверждающий изменения (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.д.)

Скрин ответа банка с указанием причины отказа

Важно: все четыре угла документа должны быть видны, данные не закрыты руками или предметами.

Как расторгнуть полис? ​

Расторгнуть полис можно через сайт страховой компании: