Внести изменения в полис ипотеки СК Евроинс
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Личный кабинет: https://euro-ins.ru/
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Возможные изменения в полисе
Можно внести через техническую поддержку:
- Исправление персональных данных заемщика (ФИО) — только через расторжение
- Корректировка даты рождения
- Обновление паспортных данных
- Изменение адреса регистрации
- Корректировка даты начала действия полиса
- Изменение остаточной суммы кредита
- Уточнение годовой процентной ставки
- Поправки по объекту страхования
- Изменение даты или номера кредитного договора
- Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах
- Замена выгодоприобретателя (по согласованию)
- Исправления в КИД
- Добавление созаемщика, если изначально был только заемщик
Невозможные изменения
- Изменение срока полиса (однолетний на многолетний и обратно)
- Добавление созаемщика, если полис оформлен только на основного заемщика
Процедура внесения изменений
Направьте в чат поддержки:
- Заявление от страхователя
- Паспорт страхователя (главная страница и прописка)
- Документ, подтверждающий необходимость изменений
- Скриншот ответа банка (при отказе банка)
Убедитесь, что все углы документов видны четко.
Расторжение полиса
Расторгнуть полис можно в течение 30 дней с даты заключения.
Направьте в чат поддержки:
- Заявление на расторжение
- Паспорт страхователя (главная страница + прописка)
- Банковские реквизиты для возврата средств
- Скрин ответа от банка (если применимо)