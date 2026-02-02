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Внести изменения в полис ипотеки СК Евроинс

Контактная информация

Горячая линия: 8-800-333-86-47

Офисы: https://euro-ins.ru/kontakty

Личный кабинет: https://euro-ins.ru/

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Возможные изменения в полисе

Можно внести через техническую поддержку:

  • Исправление персональных данных заемщика (ФИО) — только через расторжение
  • Корректировка даты рождения
  • Обновление паспортных данных
  • Изменение адреса регистрации
  • Корректировка даты начала действия полиса
  • Изменение остаточной суммы кредита
  • Уточнение годовой процентной ставки
  • Поправки по объекту страхования
  • Изменение даты или номера кредитного договора
  • Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах
  • Замена выгодоприобретателя (по согласованию)
  • Исправления в КИД
  • Добавление созаемщика, если изначально был только заемщик

Невозможные изменения

  • Изменение срока полиса (однолетний на многолетний и обратно)
  • Добавление созаемщика, если полис оформлен только на основного заемщика

Процедура внесения изменений

Направьте в чат поддержки:

  • Заявление от страхователя
  • Паспорт страхователя (главная страница и прописка)
  • Документ, подтверждающий необходимость изменений
  • Скриншот ответа банка (при отказе банка)

Убедитесь, что все углы документов видны четко.

Расторжение полиса

Расторгнуть полис можно в течение 30 дней с даты заключения.

Направьте в чат поддержки:

  • Заявление на расторжение
  • Паспорт страхователя (главная страница + прописка)
  • Банковские реквизиты для возврата средств
  • Скрин ответа от банка (если применимо)

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