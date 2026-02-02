Как оформить полис КАСКО
Что покрывает КАСКО
Стандартный полис включает два базовых риска:
- Хищение (угон) — кража, разбой, угон
- Полная гибель — повреждения свыше 65% стоимости (ДТП, пожар, стихийные бедствия)
Дополнительно можно застраховать частичный ущерб (менее 65%).
Что нужно подготовить
- СТС / ПТС
- Паспорт страхователя с действующей регистрацией
- ВУ всех допущенных водителей
- Действующий полис КАСКО при наличии
Дополнительно понадобится информация о: противоугонной системе, залоге банка, рыночной стоимости и пробеге.
Порядок оформления
- «Оформить» → КАСКО
- Укажите госномер автомобиля
- Заполните блоки: Данные по полису, Транспортное средство, Страхователь, Водители
- Сохраните расчёт и подтвердите корректность данных
- Введите код из СМС
- Дождитесь предложений от страховщиков (несколько минут)
- Выберите вариант → «Оформить»
После отправки заявки менеджеры свяжутся в рабочее время (пн–пт, 10:00–19:00) в течение часа.
Частые вопросы
Какие категории ТС доступны? Категории В (легковые), С (грузовые) и D (пассажирские).
Можно оформить без госномера? Да, данные заполняются вручную. Номер можно добавить позже.
Доступно страхование лизингового транспорта? Да, но большинство СК снижают или обнуляют агентское КВ для таких договоров.