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Как оформить полис КАСКО

Что покрывает КАСКО

Стандартный полис включает два базовых риска:

  • Хищение (угон) — кража, разбой, угон
  • Полная гибель — повреждения свыше 65% стоимости (ДТП, пожар, стихийные бедствия)

Дополнительно можно застраховать частичный ущерб (менее 65%).

Что нужно подготовить

  • СТС / ПТС
  • Паспорт страхователя с действующей регистрацией
  • ВУ всех допущенных водителей
  • Действующий полис КАСКО при наличии

Дополнительно понадобится информация о: противоугонной системе, залоге банка, рыночной стоимости и пробеге.

Порядок оформления

  1. «Оформить» → КАСКО
  2. Укажите госномер автомобиля
  3. Заполните блоки: Данные по полису, Транспортное средство, Страхователь, Водители
  4. Сохраните расчёт и подтвердите корректность данных
  5. Введите код из СМС
  6. Дождитесь предложений от страховщиков (несколько минут)
  7. Выберите вариант → «Оформить»

После отправки заявки менеджеры свяжутся в рабочее время (пн–пт, 10:00–19:00) в течение часа.

Частые вопросы

Какие категории ТС доступны? Категории В (легковые), С (грузовые) и D (пассажирские).

Можно оформить без госномера? Да, данные заполняются вручную. Номер можно добавить позже.

Доступно страхование лизингового транспорта? Да, но большинство СК снижают или обнуляют агентское КВ для таких договоров.

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