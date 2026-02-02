Как оформить полис КАСКО ​

Что покрывает КАСКО ​

Стандартный полис включает два базовых риска:

Хищение (угон) — кража, разбой, угон

— кража, разбой, угон Полная гибель — повреждения свыше 65% стоимости (ДТП, пожар, стихийные бедствия)

Дополнительно можно застраховать частичный ущерб (менее 65%).

Что нужно подготовить ​

СТС / ПТС

Паспорт страхователя с действующей регистрацией

ВУ всех допущенных водителей

Действующий полис КАСКО при наличии

Дополнительно понадобится информация о: противоугонной системе, залоге банка, рыночной стоимости и пробеге.

Порядок оформления ​

«Оформить» → КАСКО Укажите госномер автомобиля Заполните блоки: Данные по полису, Транспортное средство, Страхователь, Водители Сохраните расчёт и подтвердите корректность данных Введите код из СМС Дождитесь предложений от страховщиков (несколько минут) Выберите вариант → «Оформить»

После отправки заявки менеджеры свяжутся в рабочее время (пн–пт, 10:00–19:00) в течение часа.

Частые вопросы ​

Какие категории ТС доступны? Категории В (легковые), С (грузовые) и D (пассажирские).

Можно оформить без госномера? Да, данные заполняются вручную. Номер можно добавить позже.

Доступно страхование лизингового транспорта? Да, но большинство СК снижают или обнуляют агентское КВ для таких договоров.