Продажа КАСКО в 2026 году: стратегии и инструменты для страховых агентов
Введение
КАСКО по-прежнему занимает значимое место среди страховых продуктов. В 2026 году агенты сталкиваются с новыми вызовами и возможностями в реализации этого вида страхования. Компания «АгентБрокер» предлагает актуальные подходы и инструменты для результативных продаж.
Основные стратегии продаж
Эффективная реализация КАСКО строится на понимании потребностей клиента и способности работать с возражениями. Агентам следует:
- Изучить актуальные условия и тарифы по полисам
- Совершенствовать консультационные навыки
- Внедрять инновационные методы взаимодействия с клиентами
- Применять цифровые решения для упрощения оформления
Преодоление возражений
Клиенты нередко сомневаются в необходимости КАСКО. Агенту важно быть готовым к типичным возражениям и уметь обосновывать преимущества полиса, исходя из конкретной ситуации каждого клиента.
Цифровые инструменты
Платформа «АгентБрокер» обеспечивает агентов удобными средствами для работы с клиентами и управления полисами в онлайн-формате, повышая результативность продаж и улучшая клиентский опыт.