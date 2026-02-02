Продажа КАСКО в 2026 году: стратегии и инструменты для страховых агентов ​

КАСКО по-прежнему занимает значимое место среди страховых продуктов. В 2026 году агенты сталкиваются с новыми вызовами и возможностями в реализации этого вида страхования. Компания «АгентБрокер» предлагает актуальные подходы и инструменты для результативных продаж.

Основные стратегии продаж ​

Эффективная реализация КАСКО строится на понимании потребностей клиента и способности работать с возражениями. Агентам следует:

Изучить актуальные условия и тарифы по полисам

Совершенствовать консультационные навыки

Внедрять инновационные методы взаимодействия с клиентами

Применять цифровые решения для упрощения оформления

Преодоление возражений ​

Клиенты нередко сомневаются в необходимости КАСКО. Агенту важно быть готовым к типичным возражениям и уметь обосновывать преимущества полиса, исходя из конкретной ситуации каждого клиента.

Цифровые инструменты ​

Платформа «АгентБрокер» обеспечивает агентов удобными средствами для работы с клиентами и управления полисами в онлайн-формате, повышая результативность продаж и улучшая клиентский опыт.