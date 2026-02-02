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Как оформить мини-КАСКО на платформе

Что нужно подготовить

Загружать документы не нужно. Желательно иметь под рукой:

  • ПТС или СТС — год выпуска, VIN, номер кузова/шасси, модель, мощность
  • Паспорт страхователя — для сверки данных и адреса

Ограничения

  • Только категория В
  • Отдельные СК не принимают автомобили старше 5–20 лет
  • Только личные автомобили — такси и служебные не принимаются
  • Полис не принимается банками как обеспечение для кредитных авто

Предварительный расчёт

«Оформить» → МИНИ-КАСКО:

  1. Полис ОСАГО — если оформляли ОСАГО через платформу, выберите его по ФИО — данные авто подставятся. Для предложения от АльфаСтрахования привязка к ОСАГО обязательна.
  2. Марка / Модель — строго по документам
  3. Год выпуска — по документам
  4. Стоимость — рыночная цена (актуальную можно посмотреть на Авито или Авто.ру)

Нажмите «Посчитать» → перейдите на страницу выбора предложений.

Заполнение расчёта

Выберите оффер → «Купить»:

Данные по полису

  • Начало периода — дата начала действия
  • Период — 1 год (фиксировано для мини-КАСКО)
  • Пролонгация — если клиент продлевает мини-КАСКО этой же СК, укажите номер прошлого полиса

Данные автомобиля

  • Госномер — цифры и кириллица, формат 1111АА11. После ввода платформа подтянет данные через Автокод — обязательно перепроверьте (особенно мощность, модель, год)
  • Цель — только «Личная»
  • VIN/кузов/шасси, мощность — строго по документам. СК тщательно проверяют мощность — несоответствие приведёт к отказу в выплате

Страхователь

  • ФИО, дата рождения, email, телефон
  • Серия и номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, адрес регистрации
  • Владелец = страхователь? — если нет, заполните паспортные данные владельца отдельно

Нажмите «Посчитать» → активируйте согласие с условиями → «Купить».

После оформления

Появится ссылка на оплату. Ссылка действительна около 20 минут — если истекла, скопируйте расчёт и сформируйте новую.

Статус расчёта меняется на «Оплачен» в день вступления полиса в силу — в этот момент начисляется КВ. Документы, если не пришли на почту, скачайте из расчёта нажав «Скачать полис».

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