Как оформить мини-КАСКО на платформе
Что нужно подготовить
Загружать документы не нужно. Желательно иметь под рукой:
- ПТС или СТС — год выпуска, VIN, номер кузова/шасси, модель, мощность
- Паспорт страхователя — для сверки данных и адреса
Ограничения
- Только категория В
- Отдельные СК не принимают автомобили старше 5–20 лет
- Только личные автомобили — такси и служебные не принимаются
- Полис не принимается банками как обеспечение для кредитных авто
Предварительный расчёт
«Оформить» → МИНИ-КАСКО:
- Полис ОСАГО — если оформляли ОСАГО через платформу, выберите его по ФИО — данные авто подставятся. Для предложения от АльфаСтрахования привязка к ОСАГО обязательна.
- Марка / Модель — строго по документам
- Год выпуска — по документам
- Стоимость — рыночная цена (актуальную можно посмотреть на Авито или Авто.ру)
Нажмите «Посчитать» → перейдите на страницу выбора предложений.
Заполнение расчёта
Выберите оффер → «Купить»:
Данные по полису
- Начало периода — дата начала действия
- Период — 1 год (фиксировано для мини-КАСКО)
- Пролонгация — если клиент продлевает мини-КАСКО этой же СК, укажите номер прошлого полиса
Данные автомобиля
- Госномер — цифры и кириллица, формат
1111АА11. После ввода платформа подтянет данные через Автокод — обязательно перепроверьте (особенно мощность, модель, год)
- Цель — только «Личная»
- VIN/кузов/шасси, мощность — строго по документам. СК тщательно проверяют мощность — несоответствие приведёт к отказу в выплате
Страхователь
- ФИО, дата рождения, email, телефон
- Серия и номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, адрес регистрации
- Владелец = страхователь? — если нет, заполните паспортные данные владельца отдельно
Нажмите «Посчитать» → активируйте согласие с условиями → «Купить».
После оформления
Появится ссылка на оплату. Ссылка действительна около 20 минут — если истекла, скопируйте расчёт и сформируйте новую.
Статус расчёта меняется на «Оплачен» в день вступления полиса в силу — в этот момент начисляется КВ. Документы, если не пришли на почту, скачайте из расчёта нажав «Скачать полис».