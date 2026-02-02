Как оформить мини-КАСКО на платформе ​

Что нужно подготовить ​

Загружать документы не нужно. Желательно иметь под рукой:

ПТС или СТС — год выпуска, VIN, номер кузова/шасси, модель, мощность

— год выпуска, VIN, номер кузова/шасси, модель, мощность Паспорт страхователя — для сверки данных и адреса

Только категория В

Отдельные СК не принимают автомобили старше 5–20 лет

Только личные автомобили — такси и служебные не принимаются

автомобили — такси и служебные не принимаются Полис не принимается банками как обеспечение для кредитных авто

Предварительный расчёт ​

«Оформить» → МИНИ-КАСКО:

Полис ОСАГО — если оформляли ОСАГО через платформу, выберите его по ФИО — данные авто подставятся. Для предложения от АльфаСтрахования привязка к ОСАГО обязательна. Марка / Модель — строго по документам Год выпуска — по документам Стоимость — рыночная цена (актуальную можно посмотреть на Авито или Авто.ру)

Нажмите «Посчитать» → перейдите на страницу выбора предложений.

Заполнение расчёта ​

Выберите оффер → «Купить»:

Данные по полису ​

Начало периода — дата начала действия

— дата начала действия Период — 1 год (фиксировано для мини-КАСКО)

— 1 год (фиксировано для мини-КАСКО) Пролонгация — если клиент продлевает мини-КАСКО этой же СК, укажите номер прошлого полиса

Данные автомобиля ​

Госномер — цифры и кириллица, формат 1111АА11 . После ввода платформа подтянет данные через Автокод — обязательно перепроверьте (особенно мощность, модель, год)

— цифры и кириллица, формат . После ввода платформа подтянет данные через Автокод — обязательно перепроверьте (особенно мощность, модель, год) Цель — только «Личная»

— только «Личная» VIN/кузов/шасси, мощность — строго по документам. СК тщательно проверяют мощность — несоответствие приведёт к отказу в выплате

ФИО, дата рождения, email, телефон

Серия и номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, адрес регистрации

Владелец = страхователь? — если нет, заполните паспортные данные владельца отдельно

Нажмите «Посчитать» → активируйте согласие с условиями → «Купить».

После оформления ​

Появится ссылка на оплату. Ссылка действительна около 20 минут — если истекла, скопируйте расчёт и сформируйте новую.

Статус расчёта меняется на «Оплачен» в день вступления полиса в силу — в этот момент начисляется КВ. Документы, если не пришли на почту, скачайте из расчёта нажав «Скачать полис».