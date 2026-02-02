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Мини-КАСКО: что это и как на нём заработать

Мини-каско: бюджетная защита автомобиля для экономных водителей

Мини-каско — страховой полис, рассчитанный на защиту автомобиля от ограниченного перечня рисков, что позволяет значительно сэкономить на стоимости страховки. Это может стать оптимальным решением для страховых брокеров, работающих с водителями, которые хотят получить базовую защиту своего транспортного средства по доступной цене.

Основные преимущества мини-каско

  • Привлекательная цена. Полис мини-каско обходится существенно дешевле полноценного каско, что делает его привлекательным для водителей с ограниченным бюджетом. Стоимость мини-каско обычно составляет порядка 30% от цены полного каско.

  • Гибкий выбор рисков. При оформлении полиса страховой агент помогает водителю самостоятельно определить покрываемые риски, позволяя настроить защиту под индивидуальные потребности и финансовые возможности.

На что обратить внимание при выборе программы мини-КАСКО:

  1. Страховые случаи — уточните условия возмещения ущерба от ДТП
  2. Защита от угона — определите наличие данного покрытия
  3. Страхование от стихийных бедствий — убедитесь в защите от природных катаклизмов
  4. Франшиза — изучите размер и условия её применения
  5. Страховая сумма — она должна соответствовать стоимости автомобиля
  6. Количество обращений — уточните допустимое число страховых случаев за период
  7. Компенсация мелких убытков — проверьте условия возмещения
  8. Место ремонта — узнайте, где будет проводиться восстановление автомобиля
  9. Документы — внимательно изучите все условия договора

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