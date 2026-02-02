Мини-КАСКО: что это и как на нём заработать ​

Мини-каско: бюджетная защита автомобиля для экономных водителей ​

Мини-каско — страховой полис, рассчитанный на защиту автомобиля от ограниченного перечня рисков, что позволяет значительно сэкономить на стоимости страховки. Это может стать оптимальным решением для страховых брокеров, работающих с водителями, которые хотят получить базовую защиту своего транспортного средства по доступной цене.

Основные преимущества мини-каско ​

Привлекательная цена. Полис мини-каско обходится существенно дешевле полноценного каско, что делает его привлекательным для водителей с ограниченным бюджетом. Стоимость мини-каско обычно составляет порядка 30% от цены полного каско.

Гибкий выбор рисков. При оформлении полиса страховой агент помогает водителю самостоятельно определить покрываемые риски, позволяя настроить защиту под индивидуальные потребности и финансовые возможности.

На что обратить внимание при выборе программы мини-КАСКО: ​