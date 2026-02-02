Мини-КАСКО: что это и как на нём заработать
Мини-каско: бюджетная защита автомобиля для экономных водителей
Мини-каско — страховой полис, рассчитанный на защиту автомобиля от ограниченного перечня рисков, что позволяет значительно сэкономить на стоимости страховки. Это может стать оптимальным решением для страховых брокеров, работающих с водителями, которые хотят получить базовую защиту своего транспортного средства по доступной цене.
Основные преимущества мини-каско
Привлекательная цена. Полис мини-каско обходится существенно дешевле полноценного каско, что делает его привлекательным для водителей с ограниченным бюджетом. Стоимость мини-каско обычно составляет порядка 30% от цены полного каско.
Гибкий выбор рисков. При оформлении полиса страховой агент помогает водителю самостоятельно определить покрываемые риски, позволяя настроить защиту под индивидуальные потребности и финансовые возможности.
На что обратить внимание при выборе программы мини-КАСКО:
- Страховые случаи — уточните условия возмещения ущерба от ДТП
- Защита от угона — определите наличие данного покрытия
- Страхование от стихийных бедствий — убедитесь в защите от природных катаклизмов
- Франшиза — изучите размер и условия её применения
- Страховая сумма — она должна соответствовать стоимости автомобиля
- Количество обращений — уточните допустимое число страховых случаев за период
- Компенсация мелких убытков — проверьте условия возмещения
- Место ремонта — узнайте, где будет проводиться восстановление автомобиля
- Документы — внимательно изучите все условия договора