ОСАГО с 22 июня: новые коэффициенты ЦБ — что изменилось для агента
8 июля 2026
С 22 июня вступило в силу указание Банка России № 7204-У — обновились тарифы и коэффициенты ОСАГО. Разбираем, что поменялось и как это влияет на расчёты ваших клиентов.
Расширился тарифный коридор
Банк России расширил базовый тарифный коридор:
- +15% в обе стороны — для легковых автомобилей и большинства типов транспорта;
- +40% — для мотоциклов.
Смысл в том, что расширение работает и в плюс, и в минус: аккуратные водители смогут получать полис дешевле, а частые виновники ДТП — платить больше.
Коридор для обычных автовладельцев не менялся более трёх лет — с сентября 2022 года. За это время средняя выплата по ОСАГО выросла примерно в полтора раза, поэтому регулятор и пересмотрел границы.
Что это значит для агента
Разброс цен между страховыми компаниями теперь может быть заметно больше, чем раньше. На один и тот же автомобиль разные СК дают более разные ставки — поэтому сравнивать предложения стало ещё важнее.
Считайте ОСАГО через АгентБрокер: система опрашивает все подключённые компании и подбирает лучшую цену автоматически — вручную обзванивать СК не нужно.
Изменились территориальные коэффициенты
Территориальный коэффициент (КТ) зависит от региона регистрации собственника. В новой редакции:
- на 19 территориях коэффициенты снизили,
- на 24 — повысили.
Так что для части клиентов полис подешевеет, а для части — вырастет в цене просто из-за прописки.
Новый «поправочный множитель»
Впервые введено понятие поправочного множителя:
- для большинства регионов он равен «1» (цена не меняется);
- для регионов с высоким уровнем страхового мошенничества — «2».
Во втором случае полис может заметно подорожать. В числе таких регионов называют, например, Республику Ингушетия и Новосибирскую область.
Ещё из июньских новостей
9 июня депутаты ЛДПР внесли законопроект об отмене штрафа для водителей, забывших документы дома. Пока это только инициатива на рассмотрении — следим за развитием.
Коротко для клиентов
- У кого хороший стаж без ДТП — самое время пересчитать полис, он может стать дешевле.
- У кого были аварии или «дорогой» регион — цена, скорее всего, вырастет. Есть смысл оформить, не откладывая.
- В любом случае — сравнивайте предложения нескольких СК. Через АгентБрокер это один расчёт.
Вопросы — пишите в поддержку. Поможем разобраться.
Команда АгентБрокер