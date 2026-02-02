ОСАГО с 22 июня: новые коэффициенты ЦБ — что изменилось для агента ​

8 июля 2026

С 22 июня вступило в силу указание Банка России № 7204-У — обновились тарифы и коэффициенты ОСАГО. Разбираем, что поменялось и как это влияет на расчёты ваших клиентов.

Расширился тарифный коридор ​

Банк России расширил базовый тарифный коридор:

+15% в обе стороны — для легковых автомобилей и большинства типов транспорта;

в обе стороны — для легковых автомобилей и большинства типов транспорта; +40% — для мотоциклов.

Смысл в том, что расширение работает и в плюс, и в минус: аккуратные водители смогут получать полис дешевле, а частые виновники ДТП — платить больше.

Коридор для обычных автовладельцев не менялся более трёх лет — с сентября 2022 года. За это время средняя выплата по ОСАГО выросла примерно в полтора раза, поэтому регулятор и пересмотрел границы.

Что это значит для агента Разброс цен между страховыми компаниями теперь может быть заметно больше, чем раньше. На один и тот же автомобиль разные СК дают более разные ставки — поэтому сравнивать предложения стало ещё важнее. Считайте ОСАГО через АгентБрокер: система опрашивает все подключённые компании и подбирает лучшую цену автоматически — вручную обзванивать СК не нужно.

Изменились территориальные коэффициенты ​

Территориальный коэффициент (КТ) зависит от региона регистрации собственника. В новой редакции:

на 19 территориях коэффициенты снизили ,

коэффициенты , на 24 — повысили.

Так что для части клиентов полис подешевеет, а для части — вырастет в цене просто из-за прописки.

Впервые введено понятие поправочного множителя:

для большинства регионов он равен «1» (цена не меняется);

(цена не меняется); для регионов с высоким уровнем страхового мошенничества — «2».

Во втором случае полис может заметно подорожать. В числе таких регионов называют, например, Республику Ингушетия и Новосибирскую область.

Ещё из июньских новостей ​

9 июня депутаты ЛДПР внесли законопроект об отмене штрафа для водителей, забывших документы дома. Пока это только инициатива на рассмотрении — следим за развитием.

Коротко для клиентов ​

У кого хороший стаж без ДТП — самое время пересчитать полис, он может стать дешевле.

У кого были аварии или «дорогой» регион — цена, скорее всего, вырастет. Есть смысл оформить, не откладывая.

В любом случае — сравнивайте предложения нескольких СК. Через АгентБрокер это один расчёт.

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Команда АгентБрокер