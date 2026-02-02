Страхование от Несчастного случая

Что такое страхование от Несчастных случаев?

Страхование от несчастных случаев - это вид страхования, который обеспечивает финансовую защиту в случае наступления непредвиденных и несчастных событий, таких как травмы, инвалидность или смерть. В рамках данного вида страхования возможны различные варианты выплаты страхового возмещения, например, одноразовая выплата при наступлении страхового случая или регулярные выплаты по договору страхования. Страхование от несчастных случаев может быть полезным для людей, работающих в опасных профессиях, спортсменов, путешественников или тех, кто желает защитить своих близких в случае несчастного случая.