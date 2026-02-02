Агенты и агентская сеть

Вы можете привлекать своих агентов и получать % КВ, которое Вы выставляете самостоятельно.

КВ за продажи субагентов

КВ начисляется только за успешно оформленные и оплаченные субагентами полисы ОСАГО. Вы получаете процент от каждой продажи, который устанавливаете самостоятельно, что позволяет эффективно мотивировать вашу сеть подрядчиков.

По другим видам полисов (ВЗР, Ипотека, КАСКО, КБМ) КВ за привлеченных субагентов не начисляется.