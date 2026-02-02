Агенты и агентская сеть
Что такое агентская сеть?
Вы можете привлекать своих агентов и получать % КВ, которое Вы выставляете самостоятельно.
КВ за продажи субагентов
КВ начисляется только за успешно оформленные и оплаченные субагентами полисы ОСАГО. Вы получаете процент от каждой продажи, который устанавливаете самостоятельно, что позволяет эффективно мотивировать вашу сеть подрядчиков.
По другим видам полисов (ВЗР, Ипотека, КАСКО, КБМ) КВ за привлеченных субагентов не начисляется.
Какой набор инструментов вы предоставляете для сотрудничества с субагентами?
Краткий список доступных функций:
- Добавление субагентов вручную
- Отправка партнерской ссылки агентам
- Размещение баннеров с партнерской ссылкой
- Установка виджета для продажи ОСАГО
Буду ли я сам выплачивать КВ субагентам или платите вы?
Каждый субагент сам напрямую получает свое КВ полностью аналогично обычным агентам. При этом при необходимости он может перевести КВ без комиссии своим кураторам.
Как добавить агента
- Нажимаете. Добавить Агента
- Добавляете Фамилию и Имя агента, его номер телефона и адрес электронной почты привлекаемого агента.
- На указанный Вами адрес будет направлен текст приглашение от Вашего имени.
- В полученном письме будет также логин и пароль от сайта.
- Выставляете сколько процентов от получаемого Вами КВ будет получать агент.
Для привлечения агентов необходимо внести свою информацию (ФИО). Это необходимо для того, чтобы ваши агенты видели кто их пригласил.
Как выставить процент?
Пример:
- Вы выставляете 100% агент будет получать КВ полностью. При КВ 100 руб агент получит 100 руб
- Вы выставляете 90% агент будет получать частичное КВ. При КВ 100 руб агент получит 90 руб, а Вы получите 10 руб.
Процент выставляется автоматически по всем регионам и по всем компаниям одним расчетом.
Где посмотреть отчет о работе агента?
Оформленные полисы вашей сетью будут видны во вкладке Отчеты с указанием суммы причитающегося КВ.