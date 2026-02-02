Страхование от Коронавируса
Что такое страхование от Коронавируса
Страхование от Коронавируса позволяет застраховать риск заболеть Коронавирусом. В полисе обычно 2 основных риска, риск потери трудоспособности, в этом случае вам платят за те дни, когда вы болели и не смогли работать, и риск смерти, в случае смерти застрахованного его родственники получат страховое возмещение.
Я сразу смогу оформить и оплатить страховку от Коронавируса?
Да, сразу после расчета и ввода данных страхователя и застрахованных вы получите ссылку на оплату от страховой компании, оплатите полис, и моментально получите его по электронной почте.
Я получу КВ за оформление страховки?
Сейчас раздел находится в тестировании и КВ не начисляется, после тестирования мы постепенно будем замещать основные расчеты своими сервисами с начислением КВ.