Страхование от Коронавируса ​

Что такое страхование от Коронавируса Страхование от Коронавируса позволяет застраховать риск заболеть Коронавирусом. В полисе обычно 2 основных риска, риск потери трудоспособности, в этом случае вам платят за те дни, когда вы болели и не смогли работать, и риск смерти, в случае смерти застрахованного его родственники получат страховое возмещение.

Я сразу смогу оформить и оплатить страховку от Коронавируса? Да, сразу после расчета и ввода данных страхователя и застрахованных вы получите ссылку на оплату от страховой компании, оплатите полис, и моментально получите его по электронной почте.