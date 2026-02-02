Проверка и оплата Штрафов ГИБДД ​

Как влияют штрафы на проходимость ОСАГО? Страховые компании при расчете часто запрашивают список штрафов в ГИБДД и если у водителей есть нарушения, в большинстве случаев будет отказ. Мы рекомендуем проверять и оплачивать штрафы до оформления, чтобы повысить проходимость. Спустя 24 часа после оплаты, данные в ГИБДД обновятся и шанс оформления полиса вырастет.

Как вы проверяете Штрафы? Наши партнеры делают запрос по номеру СТС в сервисы ГИБДД и в случае нахождения штрафов, отображают их на странице.

Мои деньги не похитят? Оплата штрафов происходит через Небанковскую Кредитную Организацию Моби.Деньги, у этой организации есть лицензия Центрального Банка Российской Федерации и любое нарушение для них грозит большим штрафом со стороны ЦБ, поэтому они не будут связываться с плохими схемами.

Я получу КВ за оплату штрафов? В данный момент КВ с оплаты штрафов нет, мы тестируем услугу, но если она будет востребована, мы постараемся реализовать получение КВ и со штрафов тоже.