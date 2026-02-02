Страхование грузового транспорта юридических лиц - Must Insurance ​

Какие автомобили можно застраховать? Застраховать можно грузовые автомобили категории C, принадлежащие юридическим лицам (ООО, АО, ПАО).

Для чего спрашивают мои контактные данные? Это необходимо, чтобы предотвратить мошенничество, по каждому агенту будет вестись отдельная статистика продаж.

Какие документы нужны будут для оформления? Для оформления нужны будут сканы СТС или ПТС грузовика.

Я получу комиссию за оформленный грузовик? Нет, к сожалению КВ за грузовой транспорт юридических лиц не начисляется

Как можно оплатить полис ОСАГО? Полис ОСАГО юридического лица можно оплатить или с помощью банковской карты на сайте страховой компании, или платежным поручением через банк.

Можно ли вписать водителей в полис? Нет, при страховании грузового транспорта юридических лиц водители не вписываются.

Как я получу ссылку на оплату? Ссылка на оплату придет по электронной почте и в SMS