При оформлении Ипотеки банки обязывают покупать страхование, это необходимо потому что стоимость квартиры достаточно большая, и при травме или инвалидности страхователь может потерять возможность вносить ежемесячные платежи, и никто не заинтересован сразу забирать квартиру.

Страхование ипотеки доступно для большинства Российских банков. В случаях, если ни одна страховая компания не дает вариантов электронного страхования и клиент оставляет оффлайн заявку на оформление полиса, мы стараемся вручную выписать страховой полис и направляем запросы в страховые компании. За такие полисы вы также получаете КВ.

Какая комиссия начисляется за продажу полисов Ипотеки?

Размер КВ у страховых компаний зависит от банка и может составлять от 0 до 45%. По продукту ипотека мы сотрудничаем по модели Revenue share (делимся комиссией) и выплачиваем КВ 50% от комиссии, которую нам платит страховая компания по каждому полису.

После оплаты полиса оформленного через нас, пришлите пожалуйста чек об оплате на нашу почту sergey@agentbroker.ru и мы начислим КВ, как только получим его от страховой компании.

Сверка со страховыми компаниями происходит 20 числа, месяца следующего за датой оплаты полиса.

Обратите внимание! Если вы не прислали чек до окончания месяца в котором была оплата, КВ начислено не будет, так как все сверки с компаниями проходят по чекам.