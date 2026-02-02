КАСКО это услуга добровольного страхования автомобиля, при которой страхователь в случае ДТП или хищения получает страховое возмещение по своему ущербу. В отличие от ОСАГО, в котором пострадавшему платит страховая компания виновника, в КАСКО возмещение выплачивает именно та компания в которой вы застрахованы.

Нет, к сожалению в настоящий момент достаточно много мошенничества на рынке КАСКО, поэтому страховые компании предпочитают перед оформлением полиса сделать осмотр автомобиля на наличие повреждений и только потом принимают деньги. У нас вы сможете увидеть цену на КАСКО в нескольких компаниях, выбрать подходящую и в случае если вам подходит цена, с вами свяжется представитель страховой компании и договорится об осмотре и оплате.

Да, сразу же после того, как вы подтверждаете номер телефона по SMS, он передается в колл-центр, и они готовят персональное предложение, поэтому будьте готовы, указали номер телефона, получили звонок с предложением по КАСКО.

Я получу КВ за КАСКО?

Да, в случае оплаты КАСКО вы получите КВ и зависит от стоимости полиса:

КАСКО комиссии для Агентов - АгентБрокер

Обратите внимание! Комиссии по КАСКО предварительные, фактически мы узнаем точные суммы КАСКО по факту их выплат страховой компанией и зачисляем ровно столько, сколько они нам заплатят, это может быть больше или меньше чем указано в таблице.

После оплаты полиса оформленного через нас, пришлите пожалуйста чек об оплате на нашу почту sergey@agentbroker.ru и мы начислим КВ, как только получим его от страховой компании. Сверка со страховыми компаниями происходит 20 числа, месяца следующего за датой оплаты полиса.

Обратите внимание! Если вы не прислали чек до окончания месяца в котором была оплата, КВ начислено не будет, так как все сверки с компаниями проходят по чекам.