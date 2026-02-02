Что такое страхование АнтиКлещ?

Страхование АнтиКлещ это страховка от укуса энцефалитным клещом. Во многих регионах РФ есть большая опасность быть укушенным энцефалитным клещом. Последствия укуса могут быть ужасными, энцефалит, мененгит и другие заболевания. Лечение после укуса дорогое и долгое. Для того чтобы защититься от последствий укуса вы можете застраховать себя или ваших знакомых по программе АнтиКлещ.