Отправка полисов ОСАГО ​

Можно ли после оплаты полиса скачать его в кабинете? Да, полис можно скачать, у нас есть 2 раздела для скачивания на сайте: Электронная почта — куда приходят все письма от страховых

— куда приходят все письма от страховых Документы — куда скачиваются экземпляры страховщика через API Однако лучший способ это получить полис напрямую от страховой компании на почтовый ящик, который вы указали в полисе

Что делать, если после оплаты, полис не пришёл на email? Страховые компании формируют документы не моментально, от момента оплаты до момента отправки полисов проходит от 1 до 30 минут, если прошло меньше 30 минут подождите, полис скоро придет. Проверьте корректность введенного email адреса, возможно Вы допустили в нем ошибку.

Проверьте, появился ли полис в истории расчетов.