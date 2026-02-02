Отправка полисов ОСАГО
Можно ли после оплаты полиса скачать его в кабинете?
Да, полис можно скачать, у нас есть 2 раздела для скачивания на сайте:
- Электронная почта — куда приходят все письма от страховых
- Документы — куда скачиваются экземпляры страховщика через API
Однако лучший способ это получить полис напрямую от страховой компании на почтовый ящик, который вы указали в полисе
Что делать, если после оплаты, полис не пришёл на email?
Страховые компании формируют документы не моментально, от момента оплаты до момента отправки полисов проходит от 1 до 30 минут, если прошло меньше 30 минут подождите, полис скоро придет.
- Проверьте корректность введенного email адреса, возможно Вы допустили в нем ошибку.
- Проверьте, появился ли полис в истории расчетов.
Письма нет, прошло уже больше 30 минут, страхователь нервничает!
Это очень редкий случай, обычно происходит с одним из сотен полисов.
В этом случае найдите полис в разделе Расчеты и нажмите кнопку Поддержка, далее вам нужно выбрать расчет и проблему которая возникла, после сохранения, мы сразу получим уведомление о проблеме, а страховая компания максимально подробное письмо со всеми деталями не пришедшего полиса.
Также вы можете написать в Чат поддержки на страницах сайта, или письмом на sergey@agentbroker.ru но постарайтесь в этом случае указать ФИО страхователя, и все подробности чтобы мы как можно быстрее подготовиили запрос в страховые компании.