Перед оплатой полиса ​

Не получается получить платежную ссылку На получение ссылки влияют несколько факторов: время, в 00 минут каждого часа, мы перезапускаем часть сервисов, чтобы сайт работал без перебоев, если так получилось, что на часах около начала часа, возможно ваш расчет был перезагружен, обновите страницу и запустите получение ссылки вновь

перебои в работе сервиса страховой компании, возможно что-то именно в этот момент сломалось в страховой компании, обновите страницу и попробуйте получить ссылку вновь

расчет устарел, если прошло больше 30 минут с перехода на страницу получения ссылки, возможно страховая уже аннулировала этот расчет, вам нужно вернуться на страницу расчёта и нажать кнопку Перерасчёт В любом случае платежная ссылка формируется не более 7 минут, если прошло больше времени, попробуйте перерасчитать полис, зайдя в редактирование, сохранив и запустив расчёт вновь

Что за страховая компания Мафин? Мафин это сервисная компания, которая помогает при оформлении полисов, все полисы будут выпущены от имени Абсолют Страхования.

Все компании добавляют полисы в раздел Документы? Нет, к сожалению не все компании умеют добавлять полисы в раздел Документы. Точно не добавят их следующие компании: СИБ

Тинькофф Страхование

Банки.Ру

Перед оплатой в компании Согласие? Обратите внимание, что при оплате полиса в СК Согласие, некоторые партнеры не присылают чек, в частности точно не пришлют чек: Ингуру

Пампаду

Нетворкс

На что обратить внимание в Астро-Волге? Обратите внимание, что компания Астро-Волга, часто продает полис АвтоЗащиты вместе с полисом ЕОСАГО. Его можно будет расторгнуть, однако для этого нужно будет обращаться в офис СК АстроВолга

На что обратить внимание при оплате в РГС? Все партнеры больше не требуют СМС при оформлении в РГС. В РГС запрещено оформлять полисы на иностранные права, даже если вам выдали добро, лучше не оформляйте, расторгнут без возврата денег.

Какой адрес регистрации указывать при покупке полиса АльфаСтрахования? СК АльфаСтрахование требует указывать адрес регистрации по СТС/ПТС, т.е. если у вас например СТС выдан в г. Москва, а затем вы переехали в Волгоград, сменили, прописку, но при этом не внесли изменения в СТС, и заключили договор по прописке из паспорта, АльфаСтрахование расторгнет договор, без возврата денежных средств, аргументируя это занижением КТ. Будьте внимательны.

Куда мне придут документы после оплаты? После оплаты полиса, документы будут отправлены: на почту указанную в полисе

в раздел Почта на сайте

в раздел Документы на сайте

Указаны старые и новые права? Обратите внимание, что когда вы указываете старые и новые права, некоторые компании могут указать в полисе данные старого водительского удостоверения, и вам придется вносить изменения через сайт или офис страховой компании. В частности были замечены в этом: Умный полис

Нетворкс

Пампаду Вы точно можете быть уверены, что в полисе будут новые права, если оформляете через наши прямые интеграции: Партнер Альфа

Партнер Согласие

Партнер Росгосстрах

Партнер Ренессанс

Партнер Тинькофф

Партнер Мафин Не все страховые компании умеют принимать старые права, их точно принимают, только: АльфаСтрахование

Росгосстрах

Согласие

Оформляете полис с датой начала действия на завтрашний день? По закону об ЕОСАГО, страховые компании имеют права продавать полисы только с временной франшизой +3 дня, некоторые компании оформляют не продажу а пролонгацию полиса, тогда франшизы нет, однако все равно они могут сдвинуть дату начала полиса на +3 дня, в частности в этом замечены партнеры Нетворкс

Можно ли внести изменения в оформленный полис? Внести изменения в полис Вы можете обратившись в страховую компанию, в которой был оформлен полис. Нам к сожалению запрещено вносить любые изменения, мы не сможем ни добавить водителей, ни исправить фамилии, все действия после оплаты только в страховой компании, это прописано в законе об ЕОСАГО.