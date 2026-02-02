Результаты расчета полиса ОСАГО ​

Никто не пропускает, помогите оформить полис У нас нет никакой магической возможности, чтобы провести тот или иной полис, страховые компании всегда решают сами, кого страховать или нет, проверьте правильность заполнения полиса: Дата начала действия не менее чем через 3 суток от текущей

Телефон и электронная почта страхователя, если указывать данные агента будет отказ

Правильность марки и модели автомобиля, например если у вас указана 1119/Kalina можно указать просто Kalina она чаще встречается у страховых и меньше шансов отказа

Правильность прописки страхователя и собственника, ошибки в адресе уменьшают количество доступных вариантов оформления

Серию и номер водительского удостоверения, а также дату начала стажа

Собственник и страхователь по возможности должны быть одним из водителей Если ничего не помогло можно попробовать позднее, обычно компании по разному пропускают полисы утром и вечером. Иначе застраховать не получится и нужно будет ехать в офис и страховать на бумаге.

А у вас точно нет ошибок при сохранении полиса? В самом начале на красном фоне мы пишем критические ошибки, которые не позволяют отправить расчет в страховые компании, например такие как: Есть ошибки в данных полиса! Пожалуйста исправьте ошибки

Необходимо заполнить «Дата начала действия»

Необходимо заполнить «Электронная почта»

Полис уже оплачен

Дата начала действия не может быть ранее завтрашнего дня Пока вы не исправите эти ошибки, мы не отправим данный полис на расчет. Для их исправления зайдите в редактирование.

Расчет сделан с неправильным КБМ? Обратите внимание, страховые компании сами делают запрос КБМ в РСА. Они также могут запоминать КБМ если ранее считали через них полис, и не обновлять его в РСА при каждом расчете. Мы не можем заставить их получить правильный КБМ, все что можно сделать, попробовать рассчитать позднее, возможно они обновят КБМ из РСА. Также обратите внимание, на то, что в таблице КБМ указан справочный КБМ, который мы получили через одну из страховых компаний, не факт, что именно такой же КБМ получат остальные компании, проверяйте прежде всего цену, а затем уже обращайте внимание на коэффициенты.

Правильно ли вы указали мощность автомобиля? Из хороших новостей у нас есть возможность найти все существующие модификации автомобиля, и вывести их вам в расчете. Выглядит это вот так: 80.0 л.с. - 1.5 - Седан (4 дв.)

85.0 л.с. - 1.6 - Седан (4 дв.) Вам нужно выбрать подходящую мощность и внести её в данные полиса.

Что такое блокировка Автокод - Коэффициент КТ? Многие встречают такую ошибку, она означает то, что ранее машина была зарегистрирована на собственника прописана в более дорогом регионе, и сейчас страховой компании кажется, что вы пытаетесь сэкономить указывая не правильную прописку и пытаясь получить более дешевый полис. Проверьте прописку собственника и страхователя.

Что такое Ошибка при формировании контракта, обратитесь к техподдержке? На самом деле это отказ, мы не сможем помочь в его решении, это просто дежурное сообщение.

Что значит Оформление по ПТС только для машин без номерного знака? Согласно новым изменениям в законодательстве все машины должны оформлять полис ЕОСАГО по СТС, кроме тех машин, которые сняты с учета и у них нет номерного знака, если вы видите такое сообщение у вас указан ПТС и при этом указан номерной знак. Если у вас есть номера, внесите СТС

Если номеров нет, оставьте ПТС

Что значит ЧЯ В1: 704/10 - Произошла непредвиденная ошибка? Это система черных ящиков, если ваш страхователь попал в черный ящик, значит ему уже не будет одобрено оформление полиса в этой компании