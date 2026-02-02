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Заполнение данных для расчёта ОСАГО

Какие категории доступны для оформления полиса?

У нас можно оформить полисы на категории A, B, C для личного использования.

Оформление автомобилей с иностранными регистрационными знаками

В данное время доступно оформление только по документам на автомобиль выданный в Российской Федерации. Машины с Белорусскими, Армянскими или Казахстанскими документами застраховать не получиться.

Когда требуется указывать Диагностическую карту?

В 2021 году, диагностическую карту НЕ нужно указывать для легковых автомобилей выпущенных в:

  • 2021 году
  • 2020 году
  • 2019 году

Для всех автомобилей старше 2019 года выпуска необходимо указывать ДК.

Категории А и С

Также можно оформить полисы на категорию A и C через компанию Росгосстрах АС, но там проходит только 15% полисов, поэтому будьте готовы к тому, что вам откажут.

Оформление Такси

Такси не проходят проверку в страховых компаниях, и поэтому оформление полиса невозможно. В случае если вы застрахуете такси, страховая компания найдет это сразу же, расторгнет полис, и деньги за него не вернет.

Оформление юридических лиц и ИП

В настоящее время у нас запрещено оформление юридических лиц и такси

Нет моей модели или марки автомобиля

К сожалению здесь мы полностью зависим от страховых компаний и РСА, если модели нет как минимум у 8 компаний из 16, ее не будет в списке, это сделано для того чтобы потом не было ошибок в полисах.

Мы обновляем справочник автомобилей каждый месяц, вы можете посмотреть актуальный справочник в нашем разделе Каталог автомобилей

Правильно ли вы указали мощность автомобиля?

Укажите мощность согласно доступным модификациям автомобиля, это расширит количество доступных компаний более чем в 2 раза.

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