Заполнение профиля ​

Зачем заполнять паспортные данные? Паспортные данные необходимы нескольких вещей: выплаты физическим лицам, при выплате наши платежные партнеры сверяют данные карты и данные агента, если они не совпадают, аккаунт будет заблокирован

повышение проходимости полисов, некоторые страховые компании запрашивают данные агентов (паспорт, фио, снилс, инн) и если у вас эти данные указаны, вам будут чаще одобрять полисы

Почему в номере карты больше 16 цифр? И что там нужно указывать? Некоторые банки, выпускают карты Maestro и МИР с 20 цифрами, для этого мы разрешаем вносить длинные номера карт, если у вас в номере карты всего 16 цифр, укажите только их.

Вы сотрудничаете с компаниями ИП и ООО? Да, сотрудничаем, вам нужно указать ваши данные о расчетном счете и мы будем перечислять деньги на ваше юр. лицо.

Что нужно указать для получения денег? Вам нужно указать Фамилию Имя Отчество, номер карты, ИНН и адрес, это важно для правильной подготовки документов. Если ФИО на карте не совпадает с указанными, мы откажем в платеже.

Обязательно ли заполнять реквизиты полностью? Да, это требование как наше так и страховых компаний, которые не готовы сотрудничать с темными агентами, если вы не заполняете реквизиты или при выплате реквизиты не совпадают с указанными на карте мы можем заблокировать ваш аккаунт со всем остатком денежных средств.

Можно ли оформлять полисы не заполнив реквизиты для оплаты? Да. Сразу после регистрации, Вы можете начать оформлять полисы. Однако, у проданных полисов не будет посчитано КВ пока Вы не заполните реквизиты на страниц профиля (КВ будет рассчитано исходя из того, какие реквизиты будут указаны - физического лица или юридического).